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Борис Джонсон создаст министерство по делам границ и иммиграции

  • 15.12.2019, 21:25
Борис Джонсон создаст министерство по делам границ и иммиграции
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании также хочет объединить несколько министерств.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен учредить новое министерство, которое будет отвечать за вопросы иммиграции и охраны границ королевства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times.

Сообщается, что целью создания нового ведомства является обеспечение безопасности страны после Brexit, когда Великобритания может потерять доступ к базам данных Европола, а также обеспечение максимально эффективной работы новой визовой системы, основанной на баллах.

Кроме того, Джонсон намерен не только вывести визовые и иммиграционные вопросы из компетенции британского Министерства внутренних дел, но также объединит Министерство внешней торговли с Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Это ведомство будет как отвечать за заключение торговых сделок с другими странами после Brexit, так и работать над улучшением экономической ситуации на севере Англии.

Министерство по вопросам международного развития вновь вольется в состав МИД, благодаря этому правительство Джонсона сможет лучше сочетать осуществление гуманитарных программ с выполнением внешнеполитических задач.


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