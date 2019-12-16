Белорусская «молодежка» разгромила сверстников из Дании 16.12.2019, 8:23

Фото: tut.by

Наиболее результативным оказался лидер сборной Алексей Протас.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершила неудачный чемпионат мира в первом дивизионе разгромом команды Дании — 7:2 (4:0, 1:0, 2:2), сообщает tut.by.

Перед матчем, после побед Австрии и Латвии, стало очевидно, что белорусы, считавшиеся безусловным фаворитом домашнего чемпионата, не смогут подняться выше третьего места. Возможно, этот фактор раскрепостил нашу команду, которая показала яркую атакующую игру, забросив четыре шайбы уже в первом периоде.

Результативнее других выглядел лидер сборной Беларуси Алексей Протас, который забросил две шайбы и отдал две голевые передачи. Еще по шайбе забросили Пышкайло, Барковский, Шкрабов, Алистров и Щечин.

Беларусь: Колосов; Козорез — Шкрабов, Ажгирей (к) — Пышкайло — Павленко; Котеловский — Щечин, Протас — Усов — Оксентюк; Барковский — П. Денисов, Пинчук — Качеловский — Алистров; Буяльский — Крылович — Демченко; Соловьев.

Напомним, что первое место сенсационно заняла сборная Австрии, которая справилась даже без своей главной звезды — Марко Росси.

Сборная Словении проиграла все матчи и отправилась в третий по классу дивизион.