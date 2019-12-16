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Медсестры развернули палаточный лагерь у здания правительства Болгарии

  • 16.12.2019, 8:39
Медсестры развернули палаточный лагерь у здания правительства Болгарии
Фото с сайта focus.ua

Медики требуют повышения зарплат.

Акция протеста медицинских работников среднего звена прошла в воскресенье в болгарской столице, сообщает ТАСС.

Десятки медицинских сестер из различных медицинских учреждений разных городов страны собрались у здания правительства Болгарии, где развернули палаточный лагерь.

Как сообщает корреспондент ТАСС, они настаивают на повсеместном повышении заработной платы, выравнивании зарплаты в частных и государственных лечебных заведениях, дополнительной оплате ночного труда.

«Несправедливо, чтобы государство финансировало частные медицинские компании. Несправедливо, чтобы с пациентов требовали выдуманную дополнительную оплату», — подчеркивают медики, настаивая, что «здоровье не должно быть товаром».

Акция медиков была организована при поддержке нового профсоюза медицинских специалистов и продлится до завтрашнего дня.


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