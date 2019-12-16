Медсестры развернули палаточный лагерь у здания правительства Болгарии
- 16.12.2019, 8:39
Медики требуют повышения зарплат.
Акция протеста медицинских работников среднего звена прошла в воскресенье в болгарской столице, сообщает ТАСС.
Десятки медицинских сестер из различных медицинских учреждений разных городов страны собрались у здания правительства Болгарии, где развернули палаточный лагерь.
Как сообщает корреспондент ТАСС, они настаивают на повсеместном повышении заработной платы, выравнивании зарплаты в частных и государственных лечебных заведениях, дополнительной оплате ночного труда.
«Несправедливо, чтобы государство финансировало частные медицинские компании. Несправедливо, чтобы с пациентов требовали выдуманную дополнительную оплату», — подчеркивают медики, настаивая, что «здоровье не должно быть товаром».
Акция медиков была организована при поддержке нового профсоюза медицинских специалистов и продлится до завтрашнего дня.