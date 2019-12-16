Искусственный интеллект допишет 10-ю симфонию Бетховена 2 16.12.2019, 10:55

Алгоритм уже даже выдал несколько пробных вариантов.

Людвиг ван Бетховен не успел закончить свою 10-ю симфонию — от нее остались только отрывки. Но искусственный интеллект может дописать произведение, считают ученые, пишет журнал «Нож».

Над проектом уже несколько месяцев работает команда композиторов, музыковедов и IT-специалистов. Сначала алгоритм, который они создали, проанализировал все произведения Бетховена. Затем ИИ дали фрагменты 10-й симфонии, чтобы он смог дописать ее недостающие части на основе всего остального.

Алгоритм уже даже выдал несколько пробных вариантов, но музыка получилась слишком «компьютизированной», говорят ученые. Симфония будет готова к апрелю 2020 года, к 250-летию со дня рождения композитора.

Это не первый раз, когда 10-ю симфонию пытаются восстановить. Исследователь творчества Бетховена Барри Купер, который и нашел наброски произведения, публиковал свой вариант мелодии, но музыковеды его не оценили. Ученые надеются, что ИИ в этом деле справится лучше человека.