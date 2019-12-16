Хореограф из Барановичей: Работа требует много сил, а зарплата небольшая 2 16.12.2019, 11:41

Как молодому специалисту выжить без помощи родителей?

Молодой хореограф одного из барановичских государственных учреждений рассказала Intex-press, почему вернулась из Минска домой, от чего зависит ее зарплата, на чем ей не удается сэкономить и почему она хочет уехать за границу:

— В детстве я хотела быть архитектором и семь лет ходила на занятия в одну из барановичских художественных школ. Помимо этого, я с семи лет танцевала в известном городском ансамбле. Танцы были моим хобби.

Поступать на архитектора я передумала, так как эта профессия оказалась не такой, как я представляла. Чертежи, цифры – это не совсем мое. Да и для поступления требовались большие проходные баллы: количество желающих на одно место было огромным.

Поэтому я поступила в Минск на маркетолога на заочное отделение. Сначала жила в Минске, работала в общепите, снимала квартиру. Но спустя время поняла, что такая нервная работа не для меня. Да и зарплата была небольшой – около 600 рублей.

Для выживания в Минске в одиночку совсем недостаточно. Когда поняла, что не вытягиваю, решила вернуться в Барановичи и искать работу в родном городе.

Работа тяжелая, а зарплата небольшая

В Барановичах найти работу, которая подошла бы мне, оказалось непросто. Полгода я смотрела вакансии в интернете и параллельно продолжала заниматься танцами, пока в одном из барановичских учреждений культуры мне не предложили должность хореографа. Так у меня появилась и работа, и возможность заниматься любимым делом одновременно.

Мой график стандартный: пять дней работаю, два дня – выходные. Зарплата зависит от количества детей, которые приходят ко мне заниматься. Месяц на месяц не приходится, но в среднем я получаю 550 рублей.

Считаю, что для такой работы, которая требует много сил, зарплата небольшая. Но так как я живу дома с мамой, мне не нужно снимать квартиру, у меня нет долгов, все более-менее устраивает.

«Семья рада, что я живу дома»

Попробовав жить самостоятельно, я поняла, что это достаточно сложно. Чтобы быть финансово независимой и иметь возможность платить за жилье, нужно получать хорошую зарплату. Пока без помощи родителей мне трудно.

Я – единственный ребенок в семье, у нас двухкомнатная квартира, у меня есть личная комната. Зачем мне тратить деньги на аренду жилья? К тому же моя семья рада, что я живу дома.

За коммуналку платят родители, с меня они ничего не требуют. Также недавно я оформила рассрочку на новый мобильный телефон – за него платит мама. Я лишь оплачиваю мобильную связь. Думаю, что без помощи родителей я бы не выжила. Тянуть в одиночку достаточно сложно.

Еду домой мы покупаем совместно. С моей зарплаты на покупку продуктов уходит около 150 рублей в месяц. Я стараюсь питаться правильно и в хорошей еде себе не отказываю. Могу спокойно зайти в магазин и купить все, что захочу.

Ссобойки на работу не беру. Обычно на перекус покупаю фрукты, овощи и детское пюре.

«Косметика нужна только для выступлений»

Последние полгода косметикой я практически не пользуюсь. На работе я много танцую с учениками, потею, поэтому краситься ни к чему. Косметика мне нужна только для выступления на концертах и когда есть желание встретиться с друзьями.

Вообще хорошая косметика – это недешевое удовольствие. Поэтому чем меньше красишься, тем больше денег остается на другие – более важные расходы. Свою косметичку я пополняю по мере того, как косметические средства заканчиваются.

Что касается бытовой химии, то сама я ничего не покупаю. Каждый месяц отдаю маме 40 рублей на шампуни, гели, зубную пасту и другие предметы гигиены.

Обновки – каждый месяц

Одежду и обувь я обычно покупаю на барановичском рынке и в интернет-магазинах. Все зависит от настроения и количества денег.

Новые вещи я приобретаю каждый месяц, но не скажу, что выбираю дорогие: могу, например, купить кофточку как за 80 рублей, так и за 5. Все зависит от того, насколько мне что-то понравится.

В последний раз я обновила свой гардероб и купила одну пару обуви, на все потратила 230 рублей.

Из-за полного погружения в профессию (а работать с детьми достаточно трудно: каждый день ты должна быть в хорошем настроении и отличной форме), времени на развлечения практически нет.

После занятий я часто отлеживаюсь дома или придумываю и отрабатываю новые движения для танцев.

Выбраться с подругой в кафе за последний месяц удалось только два раза. Сходить в кино или еще куда-то не было ни времени, ни сил.

Треть поездок – на такси

На чем мне не удается сэкономить, так это на транспортных расходах. На работу и по делам я в основном езжу на автобусах и маршрутках. Поэтому проездной не покупаю – нет смысла. К тому же примерно треть моих поездок – это поездки на такси. Обращаться к помощи этого вида транспорта мне приходится, так как иногда могу опаздывать или мне не хочется добираться на автобусе из-за непогоды.

В прошлом месяце на проезд у меня ушло около 40 рублей.

Нужно доучиться

Сейчас менять работу я не планирую. Даже несмотря на то, что прожить одной на 500 рублей без помощи родителей нереально. Вернувшись в Барановичи, я могу не считать каждую копейку. Но ведь так не должно быть.

Я хочу доучиться в вузе и устроиться по своей специальности. Но не в Беларуси. Мне кажется, в нашей стране во многих профессиях труд не оплачивается по достоинству. А без хорошей зарплаты ты не можешь стать финансово независимой и жить самостоятельной жизнью. Я не хочу всю жизнь жить с родителями и за их счет.