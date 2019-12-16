Владимир Тихиня покинул пост начальника ГУБОПиК 5 16.12.2019, 18:33

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Владимир Тихиня

Фото: sputnik.by

Место начальника занял его заместитель.

Долгие годы Тихиня возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. Как стало известно tut.by, недавно он ушел в отставку, место начальника занял его заместитель — Денис Чемоданов.

Владимир Тихиня работал по таким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов.

В 1991 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и было создано для предотвращения такого рода криминалитета. Несмотря на то, что время «воров в законе» давно в прошлом, Тихиня в своих интервью всегда подчеркивал важность существования управления.

После отставки Тихини должность начальника 2-го управления ГУБОПиК МВД занял его заместитель Денис Чемоданов, ранее он редко фигурировал в прессе, комментировал работу правоохранителей по делу о пресечении нелегального канала поставки сигарет, ряда заказных убийств.