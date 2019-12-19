Пять способов, чтобы просыпаться бодрым и энергичным по утрам 19.12.2019, 20:16

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Обзаведитесь правильными привычками.

Часто бывает так, что просыпаешься, а ни сил, ни бодрости, ни энергии уже нет. Оказывается, что не только утренние ритуалы влияют на то, как мы чувствует себя после пробуждения, пишет сайт segodnya.ua. Очень важно и то, как вы проводите время перед сном. Вашему вниманию пять важных дел, которые важно сделать перед тем, как уснуть.

Очистить разум

За день вы получаете колоссальное количество информации, вы делаете много дел и решаете задачи, поэтому ваш разум к вечеру переполнен. Перед сном необходимо очистить его, оставив лишь самое важное.

Чтобы воплотить это в жизнь, запишите все свои мысли на бумагу, расскажите о них своему партнеру или посмотрите какой-то легкий и смешной фильм. Это поможет вам выговориться и переключиться с того нескончаемого потока мыслей.

Полностью расслабьтесь

Чтобы уснуть, важно расслабиться. По приходу домой умоститесь удобно в любимом кресле, на диване или на полу – как вам захочется и постарайтесь ничего не делать, никуда не бежать. Просто посидеть или полежать в тишине. Это поможет вам переключиться с сумасшедшего темпа на домашний и спокойный.

Не ешьте перед сном

Режим питания важен не только для хорошей фигуры, но и для самочувствия. Вашему телу, организму и желудку в частности, нужен отдых. Постарайтесь вообще ничего не есть после 20.00 часов, убрать даже перекусы. Это даст вашему телу необходимую энергию с самого утра.

Проведите время с любимым человеком

Время, которое вы проводите с любимым или близким человеком, подарит вам не только хорошие эмоции, но и позволит здорово отдохнуть, а также почувствовать связь с родственной душой. Разговоры о том, как прошел день, также хорошо помогают очистить разум от большого количества мыслей.

Никаких социальных сетей

Откажитесь от виртуального общения или еще хуже и чаще происходит – простого скроллинга ленты в соцсетях. Это не только не помогает вам расслабиться, как может показаться на первый взгляд, но и засоряет ваш разум еще больше ненужными мыслями и информацией. Возьмите за правило: пришли домой, отключили интернет и включаете его уже утром. Это сложно, но возможно.

Проделайте эти простых шаги и уже завтра сможете проснуться бодрым и энергичным человеком.