Восемь вещей, которые должны быть в машине зимой 1 2.12.2019, 10:07

Они действительно облегчат вам жизнь на дороге.

В зимний период, помимо обязательных вещей типа аптечки и огнетушителя, в авто необходимо положить щетку для снега, провода для запуска двигателя и другие предметы. Команда tam.by составила список «девайсов», которые облегчат жизнь в случае неприятностей на дороге.

Провода для запуска двигателя

Большинству владельцев авто знакома ситуация, когда аккумулятор разрядился и завести машину не удается. Выручат провода для запуска двигателя, которые позволят «прикурить» от чуждого автомобиля.

Выбирайте кабели подлиннее. чтобы можно было дотянуться до другой машины, даже если вы припарковались в неудобном месте. Единственное, что нужно учитывать: процесс может навредить современным иномаркам, набитым электроникой. Резкие скачки напряжения порой выводят из строя бортовой компьютер.

Пуско-зарядное устройство

А если вы не хотите зависеть от кого-либо, приобретайте пусковое устройство для аккумулятора. Благодаря нему получится сдвинуть с места машину даже с разряженным аккумулятором, при этом электронике ничего не будет угрожать.

Устройство напоминает большой пауэрбанк, и его мощности достаточно, чтобы реанимировать наглухо севшую легковую машину.

Щетка для снега и скребок

Даже если на машине немного снега, его нужно убирать с крыши. При резком торможении снег может засыпать лобовое стекло.

Специалисты советуют выбирать щетку с жесткой щетиной, которая лучше смахивает даже плотный снег. Лакокрасочное покрытие автомобиля агрегат не повредит — оно достаточно прочное.

Скребок нужен, чтобы скалывать лед со стекла. Он должен быть прочным, а его функциональный край — гладким. Дешевый пластик может быстро сломаться. Скребок из поликаброната прослужит куда дольше.

Запас стеклоомывающей жидкости

В холодное время года смесь грязи и снега летит из-под колес автомобилей прямо на лобовое стекло. Быстро очистить его от загрязнений поможет зимняя стеклоомывающая жидкость, или незамерзайка. По сравнению с летней она обладает лучшими очищающими способностями, потому что содержит в составе спирт. Как правило, незамерзайка расходуется быстро, поэтому лучше купить ее с запасом.

Сэнд-траки

Сэнд-траки — это специальные панели, которые нужно положить под колеса автомобиля, если он застрянет в снегу или грязи. Они обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, благодаря чему железный конь легко выбирается из западни.

А если вам нужно выехать по льду или укатанному снегу, поможет и обычный песок — насыпьте его под колеса.

В сильные снегопады машина может завязнуть в снегу настолько, что не получится даже отъехать от дома. Щетка в этой ситуации не спасет, зато выручит лопата. С помощью этого «девайса» можно легко откопать авто, а заодно обеспечить себе физическую тренировку.

Лопата

Чтобы лопата не занимала много места в багажнике, выбирайте телескопическую — ее легко сложить.

Зимой рано темнеет, а на окраинах города или на трассе встречаются плохо освещенные участки. Если случится поломка, без дополнительного освещения придется сложно. Надежный фонарик поможет рассмотреть, что произошло, и определить, где вы находитесь.

Теплые вещи

Если машина сломалась на трассе и необходимо ждать эвакуатор, теплый свитер или плед помогут согреться. Можно положить в авто теплосберегающие носки. Их изготавливают из верблюжьей или овечьей шести и добавляют вискозу или хлопок. Носки займут не так много места — можно положить даже в карманы за передними креслами.