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Rzeczpospolita: Украина приятно удивляет

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  • 2.12.2019, 14:55
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Rzeczpospolita: Украина приятно удивляет

Гривня является валютой, которая укрепилась по отношению к доллару больше всего в мире в этом году.

Украинская гривна в этом году укрепилась лучше, чем золото (13,5 процента) и серебро (9,4 процента). По отношению к доллару она двигалась лучше, чем польский злотый, который ослаб на 4,7 процента, или венгерский форинт, потерявший 7,6 процента. Конечно, украинская валюта все еще намного слабее, чем до войны в Донбассе. В пятницу за 1 доллар давали 23,9 гривень, а на конец 2013 года обменный курс составлял менее 10 гривень, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Автор Хубрет Козел пишет, что укрепление гривны в этом году в основном объясняется улучшением экономической ситуации в Украине. Страна находится в небольшой группе стран, где международные институты в последние месяцы повысили свои экономические прогнозы. В то время как в 2018 году ВВП Украины увеличился на 3,3 процента, Всемирный банк повысил свой прогноз на этот год с 2,7 до 3,4 процента. Ожидается 3,7% роста в 2020 году. Международный валютный фонд прогнозирует 3% роста в этом и следующем году (но также повысил прогнозы). В 2020 году Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает даже 4,8 процента.

"Высокий экономический рост в Украине в этом и прошлом году во многом является результатом рекордных урожаев и двузначного повышения заработной платы. Рост заработной платы был дополнительно стимулирован миграцией рабочей силы, которая побуждает украинских работодателей повышать заработную плату, чтобы замедлить отток работников", - пишет Олег Варфоломеев, аналитик из фонда Джеймстауна.

Он также отмечает значительное улучшение условий ведения бизнеса.

"Украина также добивается прогресса в рейтинге Всемирного банка Doing Business, где сейчас страна занимает 64 место. В 2012 году Украина была на 152 месте.

Это и оптимизм, сопровождающий смену властей в этом году, означал, что этой осенью индексы деловых и потребительских настроений наконец-то вернулись к уровням, которые были до кризиса, добавляет аналитик.


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