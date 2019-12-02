Пять маршрутов по Европе для белорусов на Новый год 3 2.12.2019, 18:19

Автобусные туры прямо из Минска.

Планировать Новый год нужно заранее. Если лететь в теплые экзотические страны вам не хочется, попробуйте Европу. Tio.by предлагает пять автобусных туров из Минска с интересной праздничной программой, которая точно не испортит ваш праздник, а сделает только лучше.

"Новогодний Монако"

Гарантированный выезд: 28.12

Маршрут: Нюрнберг – Ротенбург – Страсбург – Люцерн – Ницца (2 ночи в отеле 4) – Канны – Антиб – Сен-Поль-де-Ванс – Монако – Генуя – Милан – Больцано

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей, без ночных переездов

Цена: 389€ + 90 BYN на человека за место в 2-х местном номере

"Новый год в Лапландии"

Гарантированный выезд: 29.12

Маршрут: Таллинн – Хельсинки – Оулу – Рованиеми – деревня Санта Клауса – Санта Парк – Арктический зоопарк Рануа – Хельсинки –Таллинн – Рига

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей

Цены: 345€ + 90 рублей на человека за место в 2-х местном номере

335€ + 90 рублей (ребенок до 15 лет при размещении с 1 взрослым)

225€ + 90 рублей (дети до 15 лет с 2-мя взрослыми)

"Новый год в Праге"

Выезд: 30.12

Маршрут: Варшава – Прага – Карловы Вары – Дрезден – Мейсен* – Кутна Гора

Продолжительность: 5 ночей/6 дней, без ночных переездов

Цена: 269 € + 90 BYN на человека за место в 2-х местном номере

"Новый год в Амстердаме"

Выезд: 29.12

Маршрут: Бремен – Амстердам – Делфт – Познань

Продолжительность: 4 ночи/5 дней, без ночных переездов

Цена: 200 € + 90 BYN на человека за место в 2-х местном номере

"Новый год в вечном городе Риме"

Выезд: 28.12

Маршрут: Вена – Флоренция – Рим (2 дня) – Ватикан – Неаполь – Сорренто – Сиена – Сан-Джиминьяно* – Мерано

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей, без ночных переездов

Цена: 310 € + 90 BYN на человека за место в 2-х местном номере