Как изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей 2.12.2019, 22:14

Изменения коснулись и 55 районов.

В Беларуси с 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом Лукашенко от 15 марта 2019 года № 104, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

На основании указа в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц страны были зарегистрированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и соответствующие районы в них, пишет tut.by.

До сих пор в этом реестре были зарегистрированы границы лишь трех объектов: Лидского, Новогрудского и Борисовского районов.

Фото: gki.gov.by

Пока изменения коснулись трех областей и 55 районов (16 — в Брестской области, 22 — в Минской и 17 — в Гродненской). Также приведены в соответствие границы сельских советов, находящихся на стыке данных областей и районов. Госкомитет по имуществу также публикует актуальную карту.

Зачем это нужно и кого коснется?

Административные границы некоторых регионов были установлены более 60 лет назад, в 1950-е годы, графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими).

Изменения границ повлекут за собой изменения и в Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и Реестр адресов Республики Беларусь. Ранее в пресс-службе президента поясняли, что владельцам земельных участков, попадающих в зоны изменений, нужно переоформлять документы, удостоверяющие их право на земельный участок — пошлина за это взиматься не будет. Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняются до прекращения срока аренды.