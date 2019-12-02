Дмитрий Козлов - судье: Почему мы в свободной стране не можем собраться на площади? 2 2.12.2019, 22:45

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Дмитрий Козлов

фото: svaboda.org

Активист «Европейской Беларуси» поставил судью в тупик.

Судья Оршанского суда Екатерина Можейко признала блогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Козлова виновным в «призыве к участию в несанкционированном массовом мероприятии» 15 ноября на Октябрьской площади Минска. И оштрафовала его на 510 рублей (20 базовых величин), передает «Радыё Свабода».

До суда блогер более двух суток провел в Оршанском изоляторе временного содержания. Там он оказался 30 ноября, после того как его вызвали повесткой в Оршанское районное управление милиции.

«Почему мы в свободной стране не можем собраться на Октябрьской площади?»

Дмитрий в суде признал, что записал и выложил на Youtube видеоролик, в котором просил людей прийти на Октябрьскую площадь на пикет кандидатов в «депутаты палаты представителей» от гражданской кампании «Европейская Беларусь», чтобы «поговорить с ними о ситуации в стране». По его словам, этот ролик могли посмотреть до 5 тысяч человек.

«Почему мы в свободной стране не можем собраться на Октябрьской площади?» - ответил Дмитрий на вопрос судьи, знал ли он, что акция не санкционирована минскими властями.

Приговор судья озвучила, не выходя из зала суда. Рассмотрение дела длилось полчаса.

После суда Дмитрий сказал, что ожидал штрафа, но не исключал и административного ареста.

Двое суток в изоляторе Дмитрий назвал «хорошим опытом». Он сказал, что встретил там интересных людей и послушал интересные истории.

Дмитрий назвал задержание перед судом попыткой давления на него.