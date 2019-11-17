«Отправим Сашу в Рашу!» 5 17.11.2019, 8:04

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На второй Встрече свободных людей появились новые популярные лозунги.

16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова прошла Встреча свободных людей – легальная акция на площади Свободы.

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель предложил новый лозунг: «Отправим Сашу в Рашу!».

После этого к микрофону подошел молодой человек по имени Андрей и сказал: «Скажу Лукашенко всего два слова — пшел вон!».

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.