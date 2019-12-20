Boeing впервые запустила пилотируемый корабль к МКС

Boeing впервые запустила пилотируемый корабль к МКС2
- 20.12.2019, 16:22
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Он должен заменить «Союзы».
Корпорация United Launch Alliance провела успешный запуск ракеты-носителя "Атлас-5" с космодрома на мысе Канаверал в США. Ракета впервые вывела в космос космический корабль Boeing CST-100 "Старлайнер", сообщает "Радио Свобода". В пятницу он должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Видео пуска выложено в твиттер американского космического агентства НАСА.
LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl— NASA (@NASA) 20 декабря 2019 г.
"Старлайнер", наряду с "Крю Дрэгон" SpaceX – один из двух пилотируемых космических кораблей, разрабатываемых частными компаниями для отправки астронавтов к МКС. В этой роли они должны заменить для НАСА закрытую программу "Спейс шаттл" и разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз".
В тестовом полете экипажа на борту нет. На МКС "Старлайнер" везет 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози, напоминает Space.com. В будущем корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.