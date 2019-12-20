Boeing впервые запустила пилотируемый корабль к МКС 2 20.12.2019, 16:22

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Фото: ULA

Он должен заменить «Союзы».

Корпорация United Launch Alliance провела успешный запуск ракеты-носителя "Атлас-5" с космодрома на мысе Канаверал в США. Ракета впервые вывела в космос космический корабль Boeing CST-100 "Старлайнер", сообщает "Радио Свобода". В пятницу он должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Видео пуска выложено в твиттер американского космического агентства НАСА.

"Старлайнер", наряду с "Крю Дрэгон" SpaceX – один из двух пилотируемых космических кораблей, разрабатываемых частными компаниями для отправки астронавтов к МКС. В этой роли они должны заменить для НАСА закрытую программу "Спейс шаттл" и разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз".

В тестовом полете экипажа на борту нет. На МКС "Старлайнер" везет 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози, напоминает Space.com. В будущем корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.