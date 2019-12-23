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Топ-10 лучших недорогих автомобилей года

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  • 23.12.2019, 17:32
  • 1,639
Топ-10 лучших недорогих автомобилей года

Стоимость этих авто не превышает $17,5 тысяч.

Эксперты CNET составили топ-10 лучших новых автомобилей модельного ряда 2019-2020 годов, стоимость которых не превышает $17,5 тыс., передает interfax.by.

Chevrolet Spark

К плюсам этой модели отнесли самую невысокую цену среди всех авто, представленных в топе ($14 тыс. на рынке США), экономичный (6 литров на 100 км по трассе) двигатель, неплохое стандартное оснащение.

Mitsubishi Mirage

Субкомпактный хетчбэк может похвастать самым экономичным мотором в рамках этого рейтинга (5,7 литра на 100 км), "механикой" в стандартной комплектации, достаточно хорошей мультимедийной системой.

Ford Fiesta

Снятую в начале лета с производства, но пока еще оставшуюся в салонах Fiesta эксперты также включили в топ самых удачных недорогих моделей. Среди достоинств: сравнительно мощный (120 л.с. на 1,6 литра объема) силовой агрегат.

Nissan Versa

Достоинства Versa, помимо цены: достаточно экономный и при этом мощный (6,7 литра на 100 км по трассе, 122 л.с. на 1,6 литра) двигатель, работающий в паре с механической КПП, хорошее оснащение (включая системы предупреждения о выходе из полосы движения и автоматического торможения).

Mitsubishi Mirage G4

Плюсы: экономичный (5,9 литра на 100 км) мотор, хорошее оснащение.

Hyundai Accent

Среди достоинств автомобиля - высокая топливная экономичность (6,1 литра на 100 км), хорошее базовое оснащение.

Kia Rio

Мощный (однако относительно "прожорливый" - 7,5 л/100 км) двигатель, богатое, в рамках класса, оснащение.

Toyota Yaris

Хорошая комплектация, включающая в базе шестиступенчатый "автомат", 7-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto и систему экстренного торможения.

Honda Fit

Мощный экономичный двигатель (6,2 литра на 100 км, 130 л.с. при 1,5 литрах объема), хорошая стандартная комплектация (системы автоматического экстренного торможения, помощи в удержании полосы движения, предупреждения о выходе из полосы, адаптивный круиз-контроль).

Chevy Sonic

Мощный двигатель (1,4-литров, турбонаддув, 138 л.с.), хорошая базовая комплектация, включающая автоматические фары и технологичную мультимедийную бортовую систему.


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