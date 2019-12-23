Стоит ли беспокоиться льготникам, которые пригоняют авто не для себя? 1 23.12.2019, 18:55

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Специалист поделилась своим видением ситуации с растаможкой автомобилей льготной категорией белорусов.

С момента вступления в силу указа Лукашенко №140, который предоставляет право на скидку при растаможке автомобиля, тысячи желающих сэкономить ринулись воспользоваться предоставленной государством льготой, пишет abw.by. Но так ли все просто и думаем ли мы о последствиях?

Доверенность от льготника - оформляем правильно

Этот материал журналисты подготовили совместно с Белорусской нотариальной палатой. На актуальные вопросы, касающиеся оформления доверенности, ответила нотариус Брестского нотариального округа Ольга Парецкая. В том числе она поделилась своим видением ситуации с растаможкой автомобилей льготной категорией граждан:

"Указом Лукашенко от 10 апреля 2019 года №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов" предоставлена льгота при таможенном декларировании транспортных средств инвалидами 1-й и 2-й групп и родителями в многодетных семьях. Практически ежедневно к нотариусам обращаются граждане за удостоверением доверенностей на покупку и перегон ТС согласно указу №140 ввиду того, что самостоятельно не могут поехать за транспортным средством либо не имеют соответствующей визы для выезда за пределы РБ.

В этой ситуации на помощь приходит нотариус, который может по желанию заинтересованной стороны, доверителя, удостоверить доверенность. При этом нотариусом выявляется волеизъявление гражданина, доверителем предоставляется документ, удостоверяющий личность, данные лица, на чье имя выдается доверенность (можно ксерокопия паспорта), а также, если имеются сведения о марке транспортного средства и его VIN, в доверенности можно их указать.

ВАЖНО!

Особенностью данной доверенности является наделение поверенного правом совершения всех предусмотренных законодательством таможенных операций в отношении приобретенного транспортного средства, заключения и исполнения договоров с таможенным представителем. В данной ситуации декларантом может быть как сам доверитель, так и таможенный представитель, перечень которых содержится в открытом доступе в сети интернет.

(То есть обычная генеральная доверенность, как говорится, "на все" в данном случае не принимается. - Прим. ред.)

В нотариальной практике имеют место случаи, когда при удостоверении доверенности доверитель не может самостоятельно прочитать либо подписать доверенность. В случае невозможности прочтения текста доверенности доверителем текст доверенности по его просьбе будет прочитан нотариусом вслух, а при невозможности подписания необходимо присутствие рукоприкладчика, который по просьбе доверителя в присутствии нотариуса подпишет такого рода доверенность вместо него.

Если доверитель является лицом, которому назначена пенсия в Республике Беларусь, либо инвалидом 1-й или 2-й группы, при себе необходимо иметь пенсионное удостоверение либо свидетельство инвалида для применения льгот по уплате нотариального тарифа.

Но это, скажем так, техническая составляющая вопроса использования указа №140 по доверенности. Образно говоря, если вы желаете ввезти в страну автомобиль, воспользовавшись льготой по растаможке, в доверенности от льготника нужно прописывать следующие полномочия, чтобы на таможне к вам не возникло вопросов".

Льгота не для льготников

Когда "льготный" указ вышел в свет, было высказано мнение о том, что этот нормативный акт может использоваться не по назначению, а льготник может стать инструментом осуществления покупки автомобилей для других лиц.

Никакими дополнительными документами об ограничениях по отчуждению приобретенных льготниками автомобилей указ не сопровождался. Но, отвечая на вопросы журналистов во время прямой линии, начальник главного управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Геннадий Даниленко и заместитель начальника отдела методологии таможенных платежей ГТК Виктор Лезов предупредили, что "будут приняты все меры по недопущению формального оформления транспорта на лиц, имеющих льготу".

На наш вопрос о возможных негативных последствиях нецелевого использования указа нотариус Ольга Парецкая ответила:

"Как я уже говорила, за выдачей доверенностей для ввоза в страну транспортных средств с использованием указа №140 обращаются регулярно. В моей практике были случаи, когда на льготника ввозились автомобили уж точно не средней ценовой категории, а гораздо выше. Если внимательно прочитать сам указ, то там указана цель ввоза автомобилей с применением 50-процентной льготы при растаможке.

"Для личного пользования" - это значит, что такой автомобиль должен эксплуатироваться самим льготником либо для его нужд. Те же, кто просто ввозит автомобиль под льготу, оформляя его на гражданина из льготной категории с целью снизить таможенные пошлины, а впоследствии это транспортное средство перепродается третьим лицам, могут столкнуться с проблемами, поскольку такой ввоз не соответствует критериям "личного пользования".

Какие это могут быть проблемы, предугадать сложно. Пока на практике вопросов не возникало, по крайней мере мы об этом не слышали, но никто не дает гарантий, что они не могут возникнуть позже. Указ еще очень "молод", да и отказывать в выдаче доверенностей нет оснований".

О последствиях

Как журналисты выяснили, льготник, на которого автомобиль растаможили, получает за свою услугу от 200 до 500 долларов. Далее авто перепродается тому, для кого и было фактически ввезено.

Наше гражданское законодательство имеет такие понятия, как мнимые, притворные, оспоримые и ничтожные сделки. При ввозе автомобиля в Беларусь и оформлении растаможки на льготника по доверенности такое лицо заключает договор купли-продажи от имени льготника (это касается и самих льготников, растаможивающих автомобили лично). Но фактически этот автомобиль предназначается другому лицу, а льготник используется для снижения суммы растаможки и удешевления автомобиля таким способом.

Гражданский кодекс Республики Беларусь

Статья 171. Недействительность мнимой и притворной сделок

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей юридические последствия, ничтожна.

Юристы могут долго рассуждать, но пока подобных решений нет, может, и потому, что сам указ действует сравнительно недавно. В целом же тем, кто помог благодаря своей льготе приобрести автомобиль другим лицам по более дешевой цене, есть о чем подумать.

Нужно понимать, что государство от этого недополучило и что подобная схема не соответствует целям указа №140 - для личного пользования льготной категорией граждан, обозначенной данным документом. Кто может дать гарантию, что государство, допустим, в лице того же Таможенного комитета не озадачится этим вопросом и не попросит впоследствии льготника, на которого растаможка фактически оформлялась, доплатить оставшиеся 50% таможенных пошлин?

С владельца такого автомобиля тоже могут попросить, если он "в теме", ведь фактически это он использовал льготника как инструмент ухода от полной растаможки.

В общем, пока это лишь предположения возможного исхода нецелевого использования указа №140. Но если государство установит за этим контроль или примет какие-либо изменения/дополнения, то социальная категория граждан, о которых оно позаботилось, издав льготный указ, может получить проблемы. И хорошо, если только финансового характера.