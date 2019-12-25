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ГАИ проводит по всей стране спецмероприятие

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  • 25.12.2019, 8:49
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ГАИ проводит по всей стране спецмероприятие
Иллюстрационное фото bymedia

Посты выставят на всех дорогах в поисках выпивших.

Госавтоинспекция проводит на территории Беларуси специальные мероприятия. Как сообщается, в настоящее время проводится республиканская профилактическая акция «Трезвость — норма на дорогах!».

ГАИ констатирует, что проблема пьянства за рулем «остается нерешенной проблемой». В основном алкоголь является причиной дорожно-транспортных происшествий.

«Тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями», — подчеркнули в дорожной милиции.

Также отмечено, что свою лепту в печальную статистику вносят и нетрезвые пешеходы. «Человек в состоянии опьянения теряет ориентирование в пространстве. Выходит на проезжую часть, еще хуже остается лежать на ней», — заявили в ГАИ.

Во время проведения спецмероприятия экипажами ДПС будет усилен контроль за выполнением участниками дорожного движения ПДД.

«Особое внимание будет направлено на изъятие с проезжей части нетрезвых пешеходов и велосипедистов. Своевременное выявление и отстранение от управления транспортными средствами водителей, находящих в состоянии опьянения», — проинформировали автоинспекторы.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.


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