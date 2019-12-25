Ученые: Вселенная имеет границы 21 25.12.2019, 11:06

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Исследователи предложили теорию.

Ученые Балтийского федерального центра имени Иммануила Канта в Калининграде (Россия) пришли к выводу, что Вселенная имеет границы и не имеет темной энергии.

Как передает "Лента.ру", об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи предложили теорию, согласно которой темная энергия представляет собой аналогию эффекта Казимира, действующего на "стенки" Вселенной. Эффект Казимира представляет собой взаимное притяжение двух незаряженных тел (например, пластинок), размещенных на близком расстоянии. Это происходит под действием квантовых флуктуаций в вакууме, когда спонтанно рождаются виртуальные частицы, например, фотоны. При этом давление, оказываемое виртуальными фотонами изнутри на две поверхности, меньше, чем снаружи.

По мнению физиков, примерно то же самое происходит в космосе, только оно приводит к отталкиванию, которое ускоряет расширение Вселенной. Таким образом, не существует темной энергии, а расширение возникает из-за наличия границ, на которые производится давление виртуальных частиц.

Теория ученых основана на моделях Рэндалл-Сундрума, в которых рассматривается пятимерное антидеситтеровское пространство (АДС), обладающее отрицательной кривизной. АДС является противоположностью пространства де Ситтера, описывающее свойства обычной Вселенной, обладающей положительной кривизной.