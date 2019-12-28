Рогозину пришлось оправдываться за невыполненные планы «Роскосмоса» 28.12.2019, 16:01

3,457

ДМИТРИЙ РОГОЗИН

ФОТО: ТАСС

Планы выполнены лишь на 50%.

«Роскосмос» не выполнил 45 запусков в основном из-за неготовности космических аппаратов компании OneWeb и Минобороны, рассказал генеральный директор российской корпорации Дмитрий Рогозин, комментируя заявление вице-премьера Юрия Борисова о том, что в этом году космические пусковые программы России выполнены «чуть более чем на 50 процентов». Об этом сообщает ТАСС.

Рогозин пояснил, что сокращение числа пусков также заключается в сдвиге запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны. Неготовность спутников ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивых к космической радиации микросхемам класса Space, пояснил директор корпорации.

Третья причина заключается в трудностях организации работы. Рогозин уточнил, что они появились не в последнее время, а в последние годы. В частности, в этом году к МКС не смогли запустить лабораторный модуль «Наука», поскольку требовались дополнительные испытания топливных баков.

В случае готовности спутников Минобороны и OneWeb в 2019 году можно было выполнить 43-44 запуска российских космических ракет. «Проблема и в готовности наших партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — отметил Рогозин.