закрыть
28 декабря 2019, суббота, 19:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Рогозину пришлось оправдываться за невыполненные планы «Роскосмоса»

  • 28.12.2019, 16:01
  • 3,457
Рогозину пришлось оправдываться за невыполненные планы «Роскосмоса»
ДМИТРИЙ РОГОЗИН
ФОТО: ТАСС

Планы выполнены лишь на 50%.

«Роскосмос» не выполнил 45 запусков в основном из-за неготовности космических аппаратов компании OneWeb и Минобороны, рассказал генеральный директор российской корпорации Дмитрий Рогозин, комментируя заявление вице-премьера Юрия Борисова о том, что в этом году космические пусковые программы России выполнены «чуть более чем на 50 процентов». Об этом сообщает ТАСС.

Рогозин пояснил, что сокращение числа пусков также заключается в сдвиге запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны. Неготовность спутников ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивых к космической радиации микросхемам класса Space, пояснил директор корпорации.

Третья причина заключается в трудностях организации работы. Рогозин уточнил, что они появились не в последнее время, а в последние годы. В частности, в этом году к МКС не смогли запустить лабораторный модуль «Наука», поскольку требовались дополнительные испытания топливных баков.

В случае готовности спутников Минобороны и OneWeb в 2019 году можно было выполнить 43-44 запуска российских космических ракет. «Проблема и в готовности наших партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — отметил Рогозин.


популярное за неделю

Мнение

День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская