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«Таких батлеек в Беларуси точно больше нет нигде»

  • 30.12.2019, 22:54
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«Таких батлеек в Беларуси точно больше нет нигде»

В гродненском костеле установили уникальную батлейку.

Рождественские вертепы сейчас можно встретить практически в каждом храме, а вот в гродненском Францисканском костеле установили уникальную механическую батлейку, где все фигурки двигаются (даже маленькие овечки), некоторые персонажи играют на музыкальных инструментах и поворачиваются. Этот вертеп придумал в 1960-х годах прошлого века тогдашний настоятель храма францисканец Аркадий Вальтос. В костеле говорят, что таких батлеек в Беларуси точно больше нет нигде, пишет tut.by.

Увидеть старую механическую батлейку в Гродно можно еще как минимум две недели. Посмотреть на нее получится в любое время, а вот запускают вертеп только после служб.

Аркадий Вальтос потратил много времени на сооружение необычного вертепа. Он верил, что при помощи необычной батлейки можно привлечь гродненцев в костел. И это в советское время! Так и получилось. Вертеп стал пользоваться такой популярностью у людей, что власти в конце концов запретили выставлять его в костеле.

Долгое время батлейка не собиралась, да и ее создатель — отец Аркадий умер в 1975 году. И только через два десятка лет вертеп начали восстанавливать.

Восстановлением занимался художник-реставратор Владимир Кислый.


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