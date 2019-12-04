Мустафа Джемилев: Снова начинаем борьбу за Крым 4.12.2019, 12:50

Мустафа Джемилев

Лидер крымских татар в свои 76 готов продолжать дело всей жизни.

«Начинаем борьбу с нуля», – пишет о Мустафе Джемилеве корреспондент турецкого издания Yeni Şafak (перевод — «Крым.Реалии»). «Мустафа Кырымоглу, который посвятил свою жизнь делу освобождения Крыма, продолжает бороться, несмотря на то, что ему 76 лет.

Герой, с которым мы встретились на вечере в его честь, сказал: «Мы начали свое возвращение в Крым без кровопролития. В 2014 году пришли россияне и нам пришлось начинать с нуля. Наши люди в большой опасности».

Начинаем борьбу с нуля - https://t.co/iQFYIWmD4r — Александр Виноградов (@CrimeaMonitor) December 3, 2019

Мустафа Кырымоглу вернулся в Крым в 1989 году, откуда был изгнан еще шестимесячным ребенком. Он прожил в Крыму 24 года. В 2014 году, когда он решил, что должен покинуть пост председателя Меджлиса, позволить себе расслабиться и заняться другими делами, Крым был оккупирован. Сейчас, в возрасте 76 лет, он продолжает свою борьбу, совершая поездки от Америки до Аравии, от Западной Европы до Балкан. Зафер Каратай говорит, что нынешнее состояние Крыма под оккупацией хуже, чем в брежневский период.

«Тогда они хотели, чтобы коммунистический режим выглядел хорошо. Людей не убивали на улице, как сегодня. При Путине существует мафиозный режим. Людей похищают мафиозными методами. Но крымских татар больше всего расстраивает не это, а восхищение Путиным в Турции».

Заявив, что Россия пытается заместить население полуострова, Мустафа Кырымоглу сказал: «Мы старались привести людей в Крым бескровным, демократическим путем. Мы начали налаживать собственную национальную жизнь. Но россияне явились сюда в 2014 году, и нам пришлось начинать с нуля. Они не любят никого, кроме себя. Они и себя не любят, но что поделать. Они построили там военную базу и пытаются привезти из Россию верных людей. В августе ООН выпустила отчет. После вторжения россияне привезли в Крым 140 000 человек. Но, по нашим данным, эта цифра в 3 раза больше. Они применили эту политику в 1783 году, во времена Екатерины. Теперь мы смотрим на Турцию, в ней крымских татар в 10 раз больше, чем в Крыму. Наши люди в большой опасности».