Беларусь — страна для…2
- Виктор Горбачев
- 4.12.2019, 17:36
- 3,285
В нашей стране так не любят математику.
А и правда, для...? Нет-нет, я, может, чего и не понимаю. Я всегда думал, что этой стране нужны здоровые люди и умная нация. Но. Но меня все время пытаются в этом переубедить. А может? Может так и трэба?
Чуть цифр из бюджета на 2020 года.
1 - Правоохранительная деятельность, судебная система и обеспечение безопасности - 1 миллиард 239 миллионов долларов
2- Здравоохранение - 637 миллионов долларов
3- Образование - 589 миллионов долларов
Это все, что надо знать и будущем нашей страны и заботе властей о ее гражданах. И да, теперь я понимаю, почему в нашей стране так не любят математику. А зачем? зачем знать эти цифры? Кому это надо?
А потом удивляемся, что на всю Витебскую область один аппарат МРТ. А как же? Цифры не врут.
Виктор Горбачев, «Фейсбук»