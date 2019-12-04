Беларусь — страна для… 2 Виктор Горбачев

4.12.2019, 17:36

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

В нашей стране так не любят математику.

А и правда, для...? Нет-нет, я, может, чего и не понимаю. Я всегда думал, что этой стране нужны здоровые люди и умная нация. Но. Но меня все время пытаются в этом переубедить. А может? Может так и трэба?

Чуть цифр из бюджета на 2020 года.

1 - Правоохранительная деятельность, судебная система и обеспечение безопасности - 1 миллиард 239 миллионов долларов

2- Здравоохранение - 637 миллионов долларов

3- Образование - 589 миллионов долларов

Это все, что надо знать и будущем нашей страны и заботе властей о ее гражданах. И да, теперь я понимаю, почему в нашей стране так не любят математику. А зачем? зачем знать эти цифры? Кому это надо?

А потом удивляемся, что на всю Витебскую область один аппарат МРТ. А как же? Цифры не врут.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»