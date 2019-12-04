«Брал деньги, торты и «дань» с премий: в Витебске судят семью чиновников 11 4.12.2019, 21:24

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Бывший председатель Браславского райисполкома считает, что его оговаривают злые и алчные люди.

Витебский областной суд начал рассмотрение дела семейной пары чиновников из Браслава. На скамье подсудимых бывший председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский и его жена Елена. Она руководила отделом экономики в администрации того же района, пишет kp.by.

Владимир Драневский утверждает, что он был требовательным и принципиальным руководителем деградирующего района, и за это его оговорили подчиненные.

Фото: Сергей СЕРЕБРО.

На двоих у супругов внушительный список обвинений. Владимир Драневский обвиняется в мошенничестве, превышении служебных полномочий, получении взяток и подстрекательстве к даче взятки, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, отмывании нелегальных доходов. Елена Драневская, по версии следствия, была пособником супруга в превышении власти или служебных полномочий, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и легализации средств, полученных преступным путем.

Вместе с Владимиром Драневским на скамье подсудимых его жена Елена, она возглавляла отдел экономики в райисполкоме.

Фото: Сергей СЕРЕБРО.

В уголовном деле более 90 томов. Следствие подсчитало все – от крупных взяток за «решение вопросов» и до торта «Наполеон», фаршированной рыбы и капусты с пришкольного участка. Только зачитывание обвинения бывшему председателю райисполкома заняло несколько часов. По прогнозам юристов, рассмотрение дела может затянуться месяца на три.

Взятки, злоупотребление служебным положением и еще ряд коррупционных преступлений вменяют в вину бывшему председателю исполкома.

Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Злоупотребления, которые вменяют Драневскому, как говорится, на любой вкус - брал взятки у индивидуального предпринимателя и представителей различных фирм, бесплатно заправлял свой личный автомобиль дизельным топливом и менял на нем резину, заставлял бесплатно делать для себя металлический забор и цветочницы, лодочный прицеп и лестницу, возить стройматериалы, благоустраивать могилу своей бабушки, отдавать ему туи, костюмы для зимней рыбалки, аккумулятор для аквариума, бэушные трубы, «платить дань» с премиальных выплат… Женщину, которая отказалась делиться премиальными, уволил.

Владимир Драневский вины не признает ни в чем. «Не принимал, не давал указаний, не пользовался», - отвечает он на каждый эпизод, что зачитывают государственные обвинители. Пытается шутить: «Я не люблю торты, мое любимое блюдо – то, название которого напоминает мою фамилию». Недоумевает: «Зачем мне морковка, мои родители выращивают столько овощей, что у нас всегда остается. И поликарбонат мне в принципе не нужен ни для чего! А эти спортивные костюмы мне зачем? В них жарко и тело не дышит! И хочу сказать, что подарки я в принципе не люблю, поэтому мне никто не дарил подарки!».

Экс-чиновник утверждает, что бывшие подчиненные и руководители браславских предприятий и организаций его оговаривают. У многих из них могут быть причины «обижаться», считает он.

- Браславский район – деградирующий район, он был всегда убыточен, прибыльных предприятий не было. Я заставлял всех работать. Эмоционально беседовал. Вот один сотрудник два раза опоздал на планерку, я ему сказал, чтобы он за это всю планерку стоял. И все, обида на всю жизнь! – рассказывает Драневский.

- Когда я пришел в район и собрал плановое совещание, С. отказался на него приехать, сказал, что у него гости. Пришлось сделать так, чтобы он поехал. Он обиделся – сорвал значок депутатский и мандат бросил на стол, - вспоминает он другой эпизод.

- Т. оговаривает меня, потому что он связался с мошеннической фирмой, на полтора миллиарда обанкротил предприятие, когда пришел новый директор, он написал мне ходатайство, перечислил все, чего не хватает, а я на основании этого написал бумагу в УВД. Т. понял, что ему дорога в тюрьму, и остается ему только одно.

- Б. хитрый и алчный человек, ее уволили, она хотела вернуться назад, а я ее не поддержал, у нее ко мне неприязнь сохранилась.

- Г. злоупотребляет алкоголем, таким человеком легко управлять.

- Следователь сказал мне, что П. – это его марионетка.

Иногда Драневский не может сформулировать причину, по которой свидетели или потерпевшие могли бы его оговорить.

- Есть ли причины оговаривать вас у Ш.? – спрашивает судья.

- Затрудняюсь. Может быть, у него есть какие-то нарушения, и поэтому он может сказать все, что угодно.

Себя Владимир Драневский считает безупречным руководителем:

-Высокий суд, если бы все руководители предприятий были, как я, то председателю райисполкома оставалось бы только сидеть кофе пить на работе!

Владимиру Драневскому может грозить до 15 лет лишения свободы, его супруге – до 10. Супруги Драневские – не единственные чиновники из Браслава, которые попали в поле зрения правоохранительных органов. В конце ноября на три года и три месяца лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора осудили бывшего первого заместителя председателя райисполкома Максима Чагарина. Сейчас суд заканчивает рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного из заместителей главы Браславского РИК. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки.

-Учитывая, где я сейчас нахожусь, неправильно было, что я вообще согласился на эту должность, - вздыхает Владимир Драневский, отвечая на один из вопросов судьи.

Во время следствия Владимир Драневский давал признательные показания. На суде он заявил, что сделал это под давлением:

-Следователь сказал, что он советует мне все подписать, иначе мою жену посадят к зэчкам, которые будут ее «воспитывать», а ребенок попадет в приют. Я хоть и обвиняемый, но я же еще и мужчина! Подписал. Если бы он мне сказал тогда руку отдать, я вы бы меня видели без руки сейчас. Когда я понял, что супругу никто выпускать не собирается, заговорил по-другому.

Рассмотрение дела продолжается.