В Шумилино угнали машины у начальника РОВД и зампреда исполкома

В Шумилино угнали машины у начальника РОВД и зампреда исполкома21
- 5.12.2019, 15:37
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Угонщиков пока не нашли.
Сегодня ночью в Шумилино (Витебская область) совершены хищения двух транспортных средств. Один угнанный автомобиль принадлежит начальнику Шумилинского РОВД, второй заместителю председателя Шумилинского райисполкома, пишет группа «По полочкам» в ВКонтакте.
Оба автомобиля Hyundai CRETA 2018 и 2019 г.в.
В Шумилино угнали машины у начальника РОВД и работника исполкома.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.