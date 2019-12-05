В Шумилино угнали машины у начальника РОВД и зампреда исполкома 21 5.12.2019, 15:37

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Угонщиков пока не нашли.

Сегодня ночью в Шумилино (Витебская область) совершены хищения двух транспортных средств. Один угнанный автомобиль принадлежит начальнику Шумилинского РОВД, второй заместителю председателя Шумилинского райисполкома, пишет группа «По полочкам» в ВКонтакте.

Оба автомобиля Hyundai CRETA 2018 и 2019 г.в.

В Шумилино угнали машины у начальника РОВД и работника исполкома.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.