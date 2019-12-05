Администраторы белорусских групп «ВКонтакте» поддержали заявление против интеграции с РФ 5.12.2019, 20:01

Их общая аудитория составляет около миллиона человек.

Под обращением подписались около 30 групп. Ранее с таким заявлением выступили авторы более 60 телеграмм-каналов. Их общая аудитория составляет около миллиона человек.

Текст заявления появился в группе «Независимость Беларуси» 4 декабря в 17:22. Репост записи появился в сообществах, которые под ним подписались.

Что в заявлении?

«Реагируя на слухи «об усилении интеграции и подписании «дорожных карт» с РФ, Telegram-сообщество Беларуси заявляет:

Независимость Беларуси - не предмет торговли;

Подписание любых документов, которые идут во вред суверенитету и независимости нашей страны, - неприемлемо;

Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам нашей страны».

Кто подписал обращение?

@of.belarusian @inter.minsk @chp_minska@majakrainabelarus @my_belarusian @s13ru @belarusfoot @inter.mogilev @thisminsk@haliavabelarus @blacklistminska @avtobaraxloby @stopluka @kalilaskabelarus@dvizh_bel @symbal_by @belarus.page @siadziba @belukr @shparkilos @l_l_loc@liapisy @tuneyadci_i_izhdevenci @belsasut @x1863 @spadczyna @public176339778@abjava @dzjakujzamovu