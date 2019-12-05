закрыть
5 декабря 2019, четверг, 22:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Египте разбился второй МиГ-29, поставленный из РФ

5
  • 5.12.2019, 22:00
  • 1,840
В Египте разбился второй МиГ-29, поставленный из РФ
фото: vedomosti

ВВС Египта заплатили за истребители около $2,5 миллиардов.

Истребитель МиГ-29, произведенный в России, потерпел крушение в Египте во время учебно-тренировочного полета, пишет «Медуза», ссылаясь на «Ведомости».

Египетский пилот катапультировался. В каком он находится состоянии, неизвестно.

Причиной авиакатастрофы могли стать ошибка пилота или технические неполадки. Расследованием займется спецкомиссия ВВС Египта. Россия направит в Каир своих специалистов.

Официально информация о катастрофе пока не подтверждена. В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству это не комментировали.

В ноябре 2018 года в Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М, который Россия поставила египетской стороне в рамках контракта. Тогда пилот выжил.

Россия в рамках контракта от 2016 года поставила в Египет 46 самолетов МиГ-29М/М2. Как пишут «Ведомости», ВВС Египта заплатили за истребители около 2,5 миллиарда долларов.


популярное за неделю

Мнение

7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь
Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников
В Беларуси достаточно патриотов, которые будут защищать страну с оружием в руках
В Беларуси достаточно патриотов, которые будут защищать страну с оружием в руках Дмитрий Бондаренко