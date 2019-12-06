Рождественские каникулы: шесть лучших городов для зимних праздников в Европе 2 6.12.2019, 10:16

Куда отправиться, чтобы погрузиться в атмосферу Рождества?

24−25 декабря католики празднуют Рождество, и это самый яркий зимний праздник в Европе. Куда отправиться, чтобы погрузиться в его атмосферу?

Городские елки уже красуются на главных площадях больших и малых городов Европы, а на украшенных площадях разбивают многочисленные рождественские ярмарки. В магазинах уже стартовали традиционные масштабных распродажи, а значит, уже самое время планировать рождественские каникулы и бронировать билеты.

НВ STYLE собрал самые атмосферные локации для рождественских каникул в Европе.

Хельсинки (Финляндия)

С 1 декабря в центре столицы Финляндии открывается рождественский рынок с собственной сауной, где можно согреться после Балтийского холода. Во множестве праздничных киосков, разбросанных вокруг Сенатской площади, продают стильные сувениры: традиционные украшения из соломы, свечи из сосновых и березовых смол, резные деревянные кружки, ювелирные украшения. Отправляйтесь на рынок Олд Маркет Холл за лапландскими деликатесами, сезонными ягодами и джемами.

Дюссельдорф (Германия)

В городе к Рождеству открывается множество маленьких ярмарок — одна сказочнее другой. Однако самая «туристическая» — ярмарка на набережной Рейна, возле старой Ратуши. Здесь можно попробовать традиционные немецкие закуски и сладости — печеные каштаны, тушеную капусту, жареные на огне колбаски, купить новогодние украшения и сувениры на память. Напробовавшись вдоволь, прокатитесь на обзорном колесе и идите гулять по набережной, рядом с которой находится множество достопримечательностей — Музей кино, Рейнская башня, Медиагавань со строениями причудливых форм.

Таллин (Эстония)

Рождественская ярмарка в Таллине стартует еще в конце ноября и будет продолжаться аж до первых дней нового года. На Ратушной площади устанавливают многочисленные лотки, новогоднюю елку и сцену для различных мероприятий. Отправляйтесь сюда за сказочным настроением, и чтобы попробовать традиционные эстонские блюда — к примеру, кровяные колбаски с квашеной капустой, рождественский гусь или копченый лосось. Также зайдите в домик местного Санта-Клауса — Йыулувана, сфотографируйтесь и загадайте желание.

Кольмар (Франция)

Французский Кольмар в 380 километрах от Парижа выглядит точно как городок с рождественской открытки — маленькие домики, узкие улочки, каналы. В декабре в старом городе начинает свою работу популярный рождественский базар с деревянной каруселью, анимированной сценой Рождества, фирменными эльзасскими блюдами, такими как свежеиспеченные крендели с солью и пряные булочки с фруктами и орехами. В здании старой таможни — Koifhus — на рождественские праздники устраивают ярмарку крафтовых товаров и антиквариата. В эти дни средневековое строение украшают, и оно становится еще привлекательнее для местных жителей и толп туристов. А еще Эльзас — это рай для любителей ароматных белых вин, сухих и сладких.

Вроцлав (Польша)

Старый город Вроцлава зимой сверкает множеством огней, огромными рождественскими елками, освещенными фонтанами и рождественской ярмаркой, на которой можно купить подарки, выпить глинтвейн и съесть традиционный овечий сыр на гриле с клюквенным соусом. Со смотровой площадки в соборе Святого Иоанна Крестителя можно понаблюдать за рождественской суетой и сказочной атмосферой. На Национальном музыкальном форуме в эти дни проходит программа концертов рождественских колядок и праздничной музыки.

Базель (Швейцария)

Этот швейцарский город известен путешественникам как место с самыми сильными рождественскими традициями. Именно здесь с конца ноября по конец декабря проходит самая большая праздничная ярмарка во всей стране, а в городе проходят специальные выставки, концерты. Еще одна «достопримечательность» Базеля — Книга желаний, которую устанавливают во внутреннем дворе ратуши для всех желающих вписать туда свои праздничные мысли, пожелания или мечты. На Мюнстерплатц открывается рождественский сказочный лес, где дети и взрослые могут украшать свечи, разрисовывать пряники и печь печенье, есть хлеб у костра и пить горячий шоколад.