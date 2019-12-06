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Должны ли белорусы быть «над схваткой»?

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  • 6.12.2019, 11:55
  • 1,859
Должны ли белорусы быть «над схваткой»?

От ответа на этот вопрос зависит будущее нашей страны.

«Я не понимаю.., когда говорят: вы должны быть над схваткой. И в итоге сегодня мы видим, что «над схваткой» журналисты, бизнесмены, артисты, художники, писатели… Извините, а кто будет бороться?! Что вы будете потом рассказывать своим детям? Что вы делали во времена диктатуры Лукашенко? Вы были над схваткой?.. В ситуации диктатуры это не-воз-мож-но! Мы должны делать все, чтобы приблизить время перемен», - об этом заявила главный редактор Charter97.org Наталья Радина в программе Studio Х97.

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