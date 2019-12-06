Как житель Борисова победил бюрократическую машину 1 6.12.2019, 15:38

Юрий Еремкин не намерен останавливаться.

Charter97.org ранее рассказывал о ситуации, которая сложилась с Юрием Ерёмкиным в его противостоянии с чиновниками Министерства труда и социальной защиты РБ. Житель Борисова добился выплаты пособия, однако на достигнутом останавливаться не собирается. Об этом сайту «Хартия-97» сообщи читатель:

- Оказывается, огромное количество людей, которые осуществляли уход за престарелыми людьми и инвалидами 1-ой группы, можно было на вполне законных основаниях (по мнению этих чиновников) лишать всех средств к существованию. Когда эти люди достигали общеустановленного пенсионного возраста, их признавали нетрудоспособными (непонятно почему!?) и прекращали выплату пособия по уходу, а если у них не хватало страхового стажа для получения трудовой пенсии (непонятно, а откуда ему взяться, если период ухода за инвалидом в него не засчитывается), то этих людей лишали права на её получение. Рассчитывать на социальную пенсию эти люди могли только через 5 лет. Но их надо было ещё прожить! А на какие средства жить? Вот такую политику, проводимую властями к своим гражданам, Юрий Ерёмкин охарактеризовал не просто как дискриминацию к ним, а как самый настоящий экономический геноцид.

Для защиты своих конституционных прав Юрий Ерёмкин обращался во все институты власти: суды, прокуратуры, Конституционный суд, Администрацию правителя, различные СМИ и т.д. Опуская все подробности этой долгой эпопеи, сообщим следующее: выплату пособия по уходу за инвалидами 1- группы решили продлить для граждан, осуществляющих этот уход, до того возраста, когда они получат право на получение социальной пенсии. Видно, там наверху до кого-то дошло, что нехорошо как-то получилось и обвинение в геноциде – достаточно серьёзная вещь, не имеющая срока давности.

Юрию Ерёмкину вновь начали платить пособие по уходу, а впоследствии через суд он добился права на получение трудовой пенсии.

Казалось, можно ставить точку в этой истории, но Юрий Ерёмкин считает, что государство не до конца с ним рассчиталось. Полтора года, пока шли судебные разбирательства, ему приходилось испытывать финансовые трудности и моральные страдания, поскольку единственным источником дохода была мамина пенсия.

Для себя он составил список тех чиновников, которые способствовали созданию такой ситуации, подпадающей под определение экономический геноцид по отношению к определенной группе граждан РБ. Также в списке есть пособники и коллаборанты, а именно: судьи и прокуроры, которые своими действиями и бездействием заняли соглашательскую позицию с этими чиновниками.

Как только сменится политическая обстановка в стране, Юрий Ерёмкин намерен привлечь их к ответу и потребовать компенсации за моральный вред. Сумма иска будет составлять размер зарплаты каждого из них за то время, когда он был лишен пенсии и пособия по их прихоти.

Вот этот список Ерёмкина:

01.Яночкин Е.Л. – начальник Борисовского управления по труду и занятости

02.Доморацкая Т.А – первый заместитель председателя областного комитета по труду и занятости

03.Ковальков В.В – заместитель министра труда и соцзащиты РБ

04.Костевич И.А. – министр труда и соцзащиты РБ

Коллаборанты и пособники:

05.Самцевич Е.Ф. – судья Борисовского райсуда

06.- 08.Фроленкова Л.А.,Дунаева М.Ч.,Козлов Е.В. – судьи Минского областного суда

09.Крайко В.П. – председатель Минского областного суда

10.Забара А.А. – заместитель председателя Верховного Суда РБ

11.Пересунько А.Л. – прокурор Борисовского района

12.Лаврухин О.В. – прокурор Минской области

13.Стук А.К. – заместитель Генерального прокурора РБ

Такая вот чертова дюжина получается на данный момент

Напоследок в качестве примера можно процитировать ответ заместителя генерального прокурора РБ Стука А.К. как апофеоз безразличия и циничного отношения к обращениям граждан:

«Суд правильно указал, что действующее законодательство не предусматривает возможность одновременной выплаты пенсии по возрасту и пособия по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста» (конец цитаты).

В то время, когда Ерёмкин Юрий сигнализирует о том, что его лишили всех средств к существованию, Стук отвечает: нельзя одновременно получать пенсию и пособие. Как Вам?! Константин Райкин в одной из своих миниатюр «про насосы и колеса» этот бюрократический прием называл «Включить дурочку». Этот Стук, видать, большой почитатель творчества Райкина.

Однако, хорошо смеется тот, кто смеётся без последствий, - резюмировал читатель.