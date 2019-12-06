Украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры 6.12.2019, 16:02

Первые чат-консультации будут запущены для Министерства социальной политики.

Правительство Украины намерено дать возможность гражданам общаться с государственными органами посредством мессенджеров. Об этом 5 декабря в Facebook заявил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", – отметил украинский министр.

По его словам, это решение снизит стоимость одного контакта и позволит более качественно обслуживать граждан.

Дубилет сообщил, что Кабмин запускает пилотный проект, позволяющий госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

"Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на тех регионах, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", – рассказал он.

Дубилет подчеркнул, что, в отличие от телефонного звонка и бумажных запросов, в переписке в мессенджерах легче отслеживать случаи некачественных консультаций.

Первые чат-консультации будут запущены в ближайшее время для Министерства социальной политики.

"В ближайшие месяцы хотим охватить все основные направления", – добавил Дубилет.