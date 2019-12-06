Гомельчанин: Ряды оппозиции пополнились 3 6.12.2019, 18:19

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Власть себя исчерпала и реагирует очень нервно.

В Гомеле независимые наблюдатели подвели итоги своей работы на последних «парламентских выборах», передает «Радыё Рацыя».

Организатор встречи Владимир Кацора отмечает, что одним из достижений прошедшей «избирательной кампании» стало пополнение рядов оппозиции неравнодушными гражданами.

Общественный активист Андрей Толчин констатирует, что власти очень нервно реагировали на оппозиционных кандидатов и наблюдателей:

- Власть нервно реагировала на более ярких личностей. Почему? Она просто исчерпала все средства, которыми можно воздействовать на людей. Люди знают, что «выборы» - это фикция.

Во встрече демократического актива в Гомеле приняли участие несколько десятков человек. Участники встречи постановили, что для возвращения Беларуси на демократический путь развития альтернативы общественному сопротивлению, в том числе через активное участие в наблюдении и в мирных акциях протеста, нет.