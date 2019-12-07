Почему в России даже роботы врут и хамят 2 Виктория Волошина, «Росбалт»

7.12.2019, 12:16

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Искусственный интеллект не может быть умнее, честнее и профессиональнее своих разработчиков.

Френд получил письмо от авиаперевозчика: на рейс открыта регистрация, не забудьте, что ваш тариф не предусматривает провоз багажа. Приятель в шоке, потому как покупал билет именно с багажом. Звонит в компанию. Робот сухо, не обращая внимания на нервную лексику клиента, сообщает: рабочий день окончен, звоните завтра. Приятель ночь не спит, собирает-разбирает чемодан, звонит с утра, и — ура, на связи живая девушка. Сообщает: все у вас нормально с билетом, это у нас программа сбоит. Девушку френд, конечно, ругать не стал, но безответного робота, на которого он почему-то свалил все технические проблемы компании, долго материл.

Обратный случай, когда уже робот нахамил клиенту, выложила на обсуждение в сеть клиентка «Тинькофф-банка». В ответ на ее жалобу в чате: «Не работает отпечаток пальца» (речь о банковской карте) искусственный интеллект по имени Олег отреагировал, как будто они давно женаты: «Пальцы бы тебе отрезать».

Девушка юмора бота в духе питерского историка-расчленителя не поняла, обратилась в службу поддержки. Из банка, повременив, ответили: «Извините за неудобства, голосовой помощник у нас немного с характером и учится на открытых данных. Иногда такое проскакивает. Безусловно, не хотели причинять неудобств. Коллегам информацию передадим».

Коллеги — это, судя по всему, айтишники, которые и вложили в Олега немного брутальной игривости. Может, они и правда в нем что-то поправят. Но скорее нет, потому что бот-хам работает на узнаваемость бренда лучше, чем постный автоответчик с ограниченным лексическим набором: «Оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас».

Однко главная беда даже не в том, что хамство — чуть ли не главный признак отечественного искусственного интеллекта (ИИ). Многим нашим людям это действительно только в радость — не случайно ловцы общественных трендов открыли в Питере хамское кафе, где официантов учат грубить клиентам. Беда в том, что цифровых помощников, как и многое другое в нынешней России, создают специалисты не самого высокого уровня.

Как хам-человек не может создать вежливого робота, так и низкоквалифицированный программист не в состоянии написать алгоритм, работающий без сбоев. Лучшие наши айтишники давно или уехали, или трудятся удаленно на западные бренды. Вот российские боты и выходят недоделанными, как еще один яркий пример отечественных технологий — андроид Федор родом из Роскосмоса.

Сначала Федор не пролез в люк «Союза». То ли его делали под габариты шефа, то ли просто забыли измерить входное отверстие корабля. Потом, когда андроида в «Союз» все же запихали и он со второй попытки попал на МКС, космонавт Алексей Овчинин никак не мог включить его электропитание. Заработал Федор лишь после угроз долбануть по нему гаечным ключом и первым делом настрочил жалобу в Twitter: «Космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем».

Понятно, что все это — чистый пиар, не имеющий никакого отношения к робототехнике, космосу или цифровым технологиям. Но отечественные пропагандисты от этого юмора неучей-неудачников впали в такой восторг, что немедленно тоже принялись шутить.

«Один из роботов Boston Dynamics найден мертвым в Массачусетсе. По сообщению полиции, он покончил с собой. СМИ публикуют предсмертную записку: „Я увидел, на что способен робот Федор. Мне никогда не стать таким, как он. Я потерял смысл жить и работать дальше“», — это твит НТВ.

Правда, общий тон комментариев под постом куда менее веселый: «Чувство юмора НТВ пробило очередное дно, а там уже российская робототехника лежит»… Те, кто хоть одним глазком видел результаты работы инженерной компании Boston Dynamics, над нашим Федором, сделанным из соломы и палок, действительно не смеяться, а плакать должны.

Может, поэтому его новые достижения решили засекретить. Последнее сообщение об андроиде выглядит так: «Федор во время пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, о проведении которых знает только генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин».

Ну и ладно. Хоть не позорится больше.

После того, как президент РФ проникся идеей цифровой экономики, назвав ее формирование вопросом нацбезопасности страны, приближенные к госбюджету компании и корпорации наперебой стали «выстреливать» разными цифровыми инициативами, все чаще именно в области робототехники — видимо, так цифровизация, по их мнению, выглядит нагляднее. Предлагают создать: робота-юриста, робота-полицейского, робота-бухгалтера, робота-оператора-всего-на-свете…

Но как сделать честного робота-юриста в стране, где закон что дышло? Как робота-полицейского научить незаметно подбрасывать наркотики, а робота-бухгалтера — держать черную кассу? Как разработать алгоритм, который учтет все нюансы нашего суверенного бытия и не сведет с ума рациональную машину?

Ответ: никак, не родился такой гений. Еще и потому отечественные разработки в области цифровизации-автоматизации обречены на отставание — ведь они не пригодятся никому на свете, кроме нас.

Собственно, они и нам не особо нужны — хамов, врунов и пиарящихся бездельников в стране хватает и без роботов. Но зато на развитии ИИ можно неплохо заработать, а потом свалить все косяки на трудности переходного периода: дескать, наши роботы еще только учатся. Оставайтесь на линии…

Виктория Волошина, «Росбалт»