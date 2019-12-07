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Ученые создали дорожное покрытие, очищающее городской воздух

  • 7.12.2019, 13:00
Ученые создали дорожное покрытие, очищающее городской воздух

Состав можно наносить на любые уличные поверхности.

Углекислый газ, опасный своим парниковым эффектом — это далеко не единственный загрязнитель воздуха в городе. В атмосфере содержатся оксид и диоксид азота, а также летучая органика, образуемая в результате неполного сгорания углеводородного топлива, пишет lenta.ua.

Очистить городской воздух от этих загрязнителей поможет инновационное дорожное покрытие. Речь идет о композитном материале на основе диоксида титана и графена, которым можно будет покрывать дома и улицы городов. Разработавшие уникальный материал ученые из Европы и Израиля говорят, что покрытие очень эффективно справляется с нейтрализацией опасных химикатов.

"Способность диоксида титана катализировать реакции нейтрализации опасных соединений известна давно, однако эффективность процесса не превышала 45%, а нам удалось повысить ее до 70%. Все благодаря графену, который мы использовали для создания композитного покрытия", — рассказывают авторы технологии.

Покрытие можно наносить на любые уличные поверхности. То есть — на дома, дороги, тротуары, и так далее. Материал начинает работать под действием солнечных лучей и не требует иных источников энергии.

"Это пассивный очиститель воздуха городов от опасных соединений, которые могут провоцировать огромное количество болезней. Композит превращает вредные вещества в нитраты, которые уносятся водой", — отмечают ученые.


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