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Британка так хотела мужа-домоседа, что построила для него свой паб

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  • 7.12.2019, 14:14
  • 1,157
Британка так хотела мужа-домоседа, что построила для него свой паб
Иллюстрационное фото

Интересная история произошла в графстве Девон.

Жительница английского города Ньютон-Эббот, графство Девон, построила паб у себя в саду, чтобы муж перестал пропадать с друзьями в местном баре. Об этом сообщает издание The Mirror (перевод — lenta.ru).

48-летней Джейн Тэппер (Jane Tapper) надоело, что ее супруг Пол (Paul) вечно ходит в местный паб, и она решила открыть собственное небольшое заведение у себя во дворе.

Она потратила 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) на то, чтобы выровнять сад, затем еще 2,7 тысячи (226,2 тысячи рублей) — на помещение.

Семья попыталась по возможности сэкономить на декоре, покупая подержанные предметы интерьера в соцсетях и на сайтах с частными объявлениями о продаже. Однако Тэппер не удержалась и потратила 100 фунтов (8,3 тысячи рублей) на церковную скамью и 650 фунтов (54,4 тысячи рублей) на игровой автомат Space Invaders.

Паб Тэппер назвала «Трактир "Собачья конура"». Она планирует проводить там вечеринки и отдыхать с семьей.

Дети Тэпперов — 31-летний Том (Tom), 24-летняя Лоррен (Lorren) и 26-летний Джек (Jack) решили, что новый паб сэкономит им деньги на алкоголь. Мужу Полу паб тоже понравился. Он приводит туда своих друзей.


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