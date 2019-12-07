США предусмотрели в бюджете санкции против «Северного потока-2» 1 7.12.2019, 17:21

Санкции будут применяться к компаниям, которые участвуют в прокладке газопровода.

Сенат США включил в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год санкции против строительства «Северного потока-2».

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Bloomberg

Санкции будут применяться к компаниям, которые участвуют в прокладке газопровода. В частности, ограничения будут касаться и судов, а также руководителей компаний, причастных к строительству «Северного потока-2». Так, им может быть отказано в визах, а также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

«Сенаторы планируют настаивать на включении санкций оборонный бюджет в связи с разочарованием президента Дональда Трампа помешать строительству газопровода», — говорится в сообщении.