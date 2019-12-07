Гаагский суд занялся преступлениями России на Донбассе 1 7.12.2019, 19:10

Он принял материалы о военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Международный уголовный суд принял информационное сообщение в отношении военных преступлений России во время боев за Иловайск и Дебальцево, сообщает unian.net.

«Суть уведомления состоит из фактов внесудебных казней военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска Донского» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщения будут рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов. Украина предоставила фото - и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», – говорится в сообщении на сайте Украинского хельсинского союза по правам человека.

Как отмечается, в представлении отражена и практику ведения боевых действий «чужими руками», то есть привлечение Российской Федерацией к конфликту подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.