Честь Медведевых 5 7.12.2019, 19:35

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Россия ждет ваших объяснений.

Пресс-секретарь главы правительства РФ Медведева Олег Осипов объявил в связи с расследование Алексея Навального о полетах жены Медведева на частном самолете:

«Сам председатель правительства традиционно не отвечает на провокации Алексея Навального и иже с ним. Много чести», пишет Telegram-канал «Запретное мнение».

«Провокация» — это информация Навального о том, что жена Медведева использует частный самолет и приведенные Навальным декларации четы Медведевых, из которых следует, что денег на оплату подобных перелетов у них нет.

Но пресс-секретарь Медведева утверждает, что перелеты оплачивались «из личных средств». Из каких именно? Смотрел ли Олег Осипов ролик Навального?

Но дело даже не в этом.

Оно в наглой уверенности Медведева, переданной россиянам через своего пресс-секретаря, что отвечать на обвинения в коррупции он не будет.

Но это не разговор один на один, не диалог Медведева и Навального. Это публичное разбирательство с обвинениями Медведева в коррупции, на которые он обязан ответить обществу, которое платит ему зарплату из своих налогов. Медведев – наемный работник россиян, он обязан перед ними отчитаться.

Ролик Алексея Навального с обвинениями Медведева в коррупции посмотрело около 3 миллионов человек.

Ответьте им, господин Медведев. Страна ждет ваших объяснений.