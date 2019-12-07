Соцсети о протестовавших в Минске белорусах: Какие красавцы! 7.12.2019, 20:43

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Таких акций в Беларуси не было уже давно.

The Village Беларусь почитал посты минчан и выбрал самые интересные фотографии и впечатления.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.

Жывы ланцуг у падтрымку незалежнасці. Вадзіцелі прывятаюць народ.

Акцыя за незалежнасць.

Менск, 2019, Беларусь. pic.twitter.com/DWDACjZYnx — Selvestor Vivat (@S_vivat) December 7, 2019

Акцыя на плошчы Свабоды pic.twitter.com/rGABW3DlcQ — Анатоль Наўмовіч (@naumpag) December 7, 2019