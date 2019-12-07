Соцсети о протестовавших в Минске белорусах: Какие красавцы!
- 7.12.2019, 20:43
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Таких акций в Беларуси не было уже давно.
The Village Беларусь почитал посты минчан и выбрал самые интересные фотографии и впечатления.
Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.
Клас! pic.twitter.com/z7ryHWiigT— Алесь Сьнег (@A_snieg) December 7, 2019
Пратэст pic.twitter.com/UeCehYfDgw— Анатоль Наўмовіч (@naumpag) December 7, 2019
Жывы ланцуг у падтрымку незалежнасці. Вадзіцелі прывятаюць народ.— Selvestor Vivat (@S_vivat) December 7, 2019
Акцыя за незалежнасць.
Менск, 2019, Беларусь. pic.twitter.com/DWDACjZYnx
Акцыя на плошчы Свабоды pic.twitter.com/rGABW3DlcQ— Анатоль Наўмовіч (@naumpag) December 7, 2019
Ну какие красавцы!— Максим Паршуто (@maximlier) December 7, 2019
📸 @tutbylive pic.twitter.com/lsBGabWQm0
Белорусы в Минске отдают дань уважения самому влиятельному геополитику современности, от одного имени которого все должны дрожать и в страхе падать на колени 😊 pic.twitter.com/gleXqV7aso— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 7, 2019