Какой будет погода в начале недели
- 8.12.2019, 16:50
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Прогноз от синоптиков на 9 декабря.
До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 декабря, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются временами осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный порывистый, ночью местами по северной половине республики возможно усиление ветра до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем - от 3 до 8 градусов тепла.