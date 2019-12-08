Какой будет погода в начале недели 8.12.2019, 16:50

1,198

Прогноз от синоптиков на 9 декабря.

До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 декабря, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются временами осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный порывистый, ночью местами по северной половине республики возможно усиление ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем - от 3 до 8 градусов тепла.