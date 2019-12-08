Названы самые кассовые фильмы 2019 года 2 8.12.2019, 19:48

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В рейтинг вошли «Мстители».

Накануне был опубликован рейтинг самых кассовых фильмов 2019 года. В ТОП-10 вошли "Мстители" студии Marvel, "Джокер" и новый "Король Лев", пишет segodnya.ua.

Так, супергеройский фильм "Мстители: Финал", ставший продолжением "Мстители: Война бесконечности", собрал более двух миллиардов долларов в прокате и не только обеспечил себе первое место в списке самых кассовых премьер этого года, но и побил всевозможные рекорды.

Уступил творению студии Marvel новый "Король Лев", заработавший более полутора миллиарда долларов. Сразу за ним расположился еще один кинокомикс – "Человек-паук: Вдали от дома". Полный список самых дорогих картин уходящего года смотрите далее.

Самые кассовые фильмы 2019 года:

"Мстители: Финал" – 2,797,800,564 миллиарда долларов

"Король Лев" – 1,656,309,419 миллиарда долларов

"Человек-паук: Вдали от дома" – 1,131,927,996 миллиарда долларов

"Капитан Марвел" – 1,128,274,794 миллиарда долларов

"История игрушек 4" – 1,073,392,125 миллиарда долларов

"Аладдин" – 1,050,693,953 миллиарда долларов

"Джокер" – 1,048,923,625 миллиарда долларов

"Форсаж: Гоббс и Шоу" – 758,910,100 миллиона долларов

"Холодное сердце 2" – 742,060,467 миллиона долларов

"Ne Zha" – 700,547,754 миллиона долларов