закрыть
9 декабря 2019, понедельник, 21:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Путин опоздал на саммит «нормандской четверки»

25
  • 9.12.2019, 20:14
  • 5,867
Путин опоздал на саммит «нормандской четверки»
Фото: ТАСС

Президент РФ известен своей чертой прибывать на международные мероприятия с опозданием.

Владимир Путин с опозданием прибыл в Елисейский дворец, где должны состояться переговоры по Донбассу, пишет kp.ua.

Самолет президента России приземлился в аэропорту Шарль де Голль в Париже, когда по графику, на который ориентируются журналисты, уже должна была начаться двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Однако, президент Франции не мог уйти на ее, не встретив всех участников нормандских переговоров.

В аэропорту Путин пересел в лимузин российского производства Aurus и направился в Елисейский дворец. Там уже находились глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак.

Первой в Елисейский дворец прибыла канцлер Германии Ангела Меркель, затем приехал Владимир Зеленский. Путин присоединился последним. Президент России известен своей чертой прибывать на международные мероприятия с опозданием.


популярное за неделю

Мнение

Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь