Путин опоздал на саммит «нормандской четверки» 25 9.12.2019, 20:14

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Фото: ТАСС

Президент РФ известен своей чертой прибывать на международные мероприятия с опозданием.

Владимир Путин с опозданием прибыл в Елисейский дворец, где должны состояться переговоры по Донбассу, пишет kp.ua.

Самолет президента России приземлился в аэропорту Шарль де Голль в Париже, когда по графику, на который ориентируются журналисты, уже должна была начаться двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Однако, президент Франции не мог уйти на ее, не встретив всех участников нормандских переговоров.

В аэропорту Путин пересел в лимузин российского производства Aurus и направился в Елисейский дворец. Там уже находились глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак.

Первой в Елисейский дворец прибыла канцлер Германии Ангела Меркель, затем приехал Владимир Зеленский. Путин присоединился последним. Президент России известен своей чертой прибывать на международные мероприятия с опозданием.