Путин опоздал на саммит «нормандской четверки»25
- 9.12.2019, 20:14
- 5,867
Президент РФ известен своей чертой прибывать на международные мероприятия с опозданием.
Владимир Путин с опозданием прибыл в Елисейский дворец, где должны состояться переговоры по Донбассу, пишет kp.ua.
Самолет президента России приземлился в аэропорту Шарль де Голль в Париже, когда по графику, на который ориентируются журналисты, уже должна была начаться двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Однако, президент Франции не мог уйти на ее, не встретив всех участников нормандских переговоров.
В аэропорту Путин пересел в лимузин российского производства Aurus и направился в Елисейский дворец. Там уже находились глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак.
Первой в Елисейский дворец прибыла канцлер Германии Ангела Меркель, затем приехал Владимир Зеленский. Путин присоединился последним. Президент России известен своей чертой прибывать на международные мероприятия с опозданием.