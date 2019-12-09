Генассамблея ООН приняла резолюцию о деоккупации Крыма 9.12.2019, 21:11

Резолюцию поддержали 63 страны.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при ООН в своем Twitter-аккаунте, передает «Новое время».

За принятие документа проголосовали 63 страны, тогда как против выступили 19 государств.

Среди ключевых положений резолюции: требование к РФ вывести свои войска из Крыма; вернуть все военное оборудование, изъятое с захваченных украинских кораблей в Керченском проливе; осуждение России за проведение военных учений на украинском полуострове, а также использование ядерной инфраструктуры.

Также в документе содержится призыв к представителям иностранных государств не посещать временно оккупированный Крым.