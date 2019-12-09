Госпошлину предлагают привязать к пробегу 7 9.12.2019, 22:47

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«Честный вариант» от автомобилистов.

Cейчас госпошлина привязана к техосмотру, что водители считают несправедливым: разные люди ездят с разной частотой и так же по-разному эксплуатируют проезжую часть. Ведь сбор существует для поддержания дорожного фонда, не так ли? Потому говорят о более честной альтернативе — привязке к топливу, но в Минфине не спешат, говорят, может подорожать буквально все. На этом фоне «из народа» пришла еще одна идея — увязать сбор с пробегом, пишет «Онлайнер».

«Стоимость дорожного налога высчитывать из пробега транспортного средства между интервалами ТО (раз в год, раз в два года или каждые 10—20 тыс. км), — за эту идею собирают подписи авторы новой петиции. — Стоимость бензина останется прежней, соответственно владелец ТС не платит налог при работе вхолостую при прогреве или в пробке. Также налог не будут платить те, кто использует бензин не для транспорта, а для генераторов, косилок и прочего. При таком подходе уменьшается необходимость контроля ТС камерами, что само по себе является затратным проектом. Электромобили платят дорожный налог как все — это тоже автомобили, и они также приводят к износу дорог. Сейчас оплата налога и ТО производятся раз в 2 года или раз в 1, но есть большое количество транспортных средств, которые стоят в гаражах, на отапливаемых паркингах и практически не ездят, при этом не теряя эксплуатационных свойств. Такие транспортные средства находятся в лучшем состоянии, чем часть новых ТС, которые используются в режиме „на убой“ и задолго до подхода 10 лет приходят в куда более плачевное состояние».

«Минусом такого подхода является наличие несознательных граждан, которые могут „скручивать“ пробег, — обращают внимание составители обращения. — Однако сложность процедуры и наличие профилактических сверок пробега может нивелировать количество „хитрых“ граждан. В любом случае более справедливый подход к данной системе позволит увеличить количество желающих пройти ТО, что в свою очередь повысит безопасность на дорогах. Просим рассмотреть данный подход как альтернативу „добровольно-принудительному“ через увеличение штрафов и введение „писем счастья“».

Насколько такая идея имеет право на существование?