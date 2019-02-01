Поехать от Беларуси на «Евровидение» хотят больше 100 артистов 4 1.02.2019, 10:45

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Среди них немало иностранцев.

Белтелерадиокомпания завершила прием заявок на участие в национальном отборе на «Евровидение-2019». Представить нашу страну на конкурсе хотели бы 113 артистов — не только из Беларуси, но и из США, Румынии, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Украины, Польши, России, передает tut.by.

В этом году национальный отбор стартовал позже обычного — 22 января. За 10 дней заявки подали 113 претендентов, из них 36 — в самый последний момент.

Среди участников есть белорусские артисты, которые уже не первый раз пытаются попасть на «Евровидение»: NAPOLI, Alen Hit, Анжелика Пушнова, группа «PROвокация», Наталья Кудрина, Виталий Воронко. А вот певица Гюнешь от участия отказалась. Возможно, решила, что хватит и семи попыток.

Среди претендентов немало иностранных артистов. Так, в первый день приема заявок о своем намерении участвовать заявила жительница США Марина Грегори. Для того чтобы продемонстрировать силу своего желания, ее команда смонтировала видео, в котором она идет бок о бок с Александром Лукашенко.

Еще одна участница нацотбора тоже из США. Элина Гроупел до 17 лет жила в Беларуси, но после уехала за океан и строила свою жизнь и карьеру там. Спустя почти 30 лет она впервые возвращается в Беларусь.

Также интерес к тому, чтобы представить Беларусь на «Евровидении-2019», обозначил шведский хард-рок-гитарист и вокалист Себастьян Роос.

Приехать на белорусский нацотбор собирается и дуэт из Великобритании DAZ SAMPSON & NONA. Они уже представили свою конкурсную песню «с чисто британским юмором». К слову, рэпер Daz Sampson уже ездил на «Евровидение» в 2006 году.

Прослушивать претендентов будут уже в понедельник, 4 февраля. Кто из них выйдет в финал национального отбора, решит фокус-группа, в которую войдут музыканты, продюсеры, композиторы. Победителя, то есть представителя Беларуси на конкурсе в Тель-Авиве, выберет профессиональное жюри в финале проекта, который должен состояться не позднее 8 марта. Это, напомним, важное отличие от предыдущих лет, поскольку ранее победителя выбирали не только жюри, но и зрители.

В этом году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.