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Ученые озвучили простую хитрость, которая помогает худеть

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  • 1.02.2019, 15:54
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Специалисты из Университета Монаша в Мельбурне пришли к неожиданному выводу.

Пропуск завтрака способствует уменьшению аппетита на протяжении дня и, как следствие, снижению веса. К такому неожиданному выводу пришли австралийские специалисты из Университета Монаша в Мельбурне, пишет сайт proman.com.ua со ссылкой на издание Der Standard.

Ученые подвергли метаанализу 13 исследований, проведенных в период с 1990 по 2018 год на тему взаимосвязи завтрака и массы тела. В ходе научной работы изучались различия в количестве получаемых калорий и весе завтракающих людей и тех, кто не любит есть по утрам. Испытуемые находились под наблюдением от 24 часов до 16 недель.

Как утверждают авторы исследования, в среднем, группа участников, не завтракавших по утрам, ежедневно получала на 260 ккал меньше, чем контрольная группа. Разница в весе составляла около половины килограмма. Ученые пришли к выводу, что аппетит того, кто пропускает якобы важнейший прием пищи, в течение дня не повышается. Вероятность набрать вес больше у тех, кто завтракает.

По словам специалистов, взрослым людям не нужно советовать завтрак в качестве стратегии для похудения. Правда, диетологи настоятельно рекомендуют выбирать свой рацион исходя из индивидуального обмена веществ.


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