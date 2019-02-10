Reuters: Мадуро переводит счета нефтяных предприятий в «Газпромбанк» 1 10.02.2019, 9:59

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Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла счет в российском банке.

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) сообщает клиентам своих совместных предприятий о депонировании выручки от продажи нефти на счет, недавно открытый в российском АО "Газпромбанк". Об этом сообщило 9 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники.

При помощи российского банка PDVSA хочет избежать заморозки счетов США, которые хотят блокировать доступ президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.

По данным агентства, вице-президент PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинтал разослал письма норвежской Equinor ASA, американской Chevron Corp и французской Total SA, имеющим совместные предприятия с венесуэльской компанией. В письмах он сообщил о новых банковских инструкциях для осуществления платежей в долларах или евро.

До этого The New York Times сообщила, что российская "Роснефть" согласилась обеспечивать PDVSA "жизненно важными нефтепродуктами" в обмен на венесуэльскую нефть.

10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента Венесуэлы. 15 января подконтрольный оппозиции парламент объявил Мадуро узурпатором.

23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Мадуро. В этот день Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что признает это решение.

24 января президент РФ Владимир Путин выразил поддержку Мадуро.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным президентом Венесуэлы.

США ввели санкции в отношении Венесуэлы.

2 февраля советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США отправят в Венесуэлу гуманитарную помощь по просьбе Гуайдо.

4 февраля 19 стран Европейского союза приняли совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом этой страны.