Авторынок Беларуси тормозит 10.02.2019, 14:31

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Фото: tut.by

Причин тому несколько.

В 2019 году рост продаж новых автомобилей не достигнет уровня 2018го, поэтому необходимо задуматься над тем, как разогнать белорусский авторынок.

В 2018 году было продано рекордное количество новых автомобилей — 52 855 единиц. По сравнению с 2017-м рост составил 54 %. Позитивные итоги радуют белорусских автодилеров, однако говорить о том, что подобного роста удастся достичь и в нынешнем году, неуместно, пишет на сайте «Белорусы и рынок» председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич.

Причин тому несколько. Во-первых, так много автомобилей мы не продавали никогда, поэтому даже повторить исторический максимум будет непросто. Да, по сравнению с европейскими странами мы находимся в подвале турнирной таблицы: меньше автомобилей продано только в Украине (два новых авто на 100 тыс. жителей) и Болгарии (четыре). Чтобы обогнать находящихся чуть впереди соседей из России и Литвы (в этих странах ежегодно продается по 10 новых машин на 100 тыс. человек) или Польши (13), необходим иной уровень доходов — как граждан, так и предприятий. Ведь в предыдущие несколько лет и те и другие откладывали покупку, а в 2018-м смогли наконец совершить ее во многом благодаря кредитным программам: физические и юридические лица приобретали новые авто в основном в кредит (70 % продаж).

Во-вторых, судя по статистике, основу продаж на белорусском рынке составляют бюджетные автомобили — Lada Vesta, Volkswagen Polo и т. п. Это недорогие машины, но даже их покупают в кредит. Поэтому Белорусская автомобильная ассоциация озабочена кредитной политикой Нацбанка. Напомню, в мае 2018 года было опубликовано первое решение регулятора об ужесточении условий кредитования, причем оно начало сказываться уже осенью.

Сейчас подходы банков к выделению кредитов ужесточились, а отказы участились, в том числе потому, что за деньгами обращаются граждане, у которых уже есть по два-три кредита. Как следствие, возрастающая закредитованность населения становится еще одним сдерживающим фактором для нашей отрасли.

В-третьих, четыре из пяти продающихся в Беларуси машин произведены в РФ, поэтому экономическая ситуация в соседней стране не может не влиять на наш рынок. Вслед за инфляцией производители из России ежегодно поднимают цены на 6—10 % в российских рублях. Как результат, с 2015-го цены повысились примерно на 50 %. Причина — последствия девальвации 2014 года. Тогда десятки тысяч белорусов рванули в РФ за автомобилями, резко подешевевшими в долларах. Если ситуация повторится, национальный авторынок снова резко откатится назад. Кроме того, заметно подорожают машины 2019 года выпуска, что так же негативно повлияет на перспективы продаж.

Есть и другие факторы, которые могут оказать как отрицательное, так и положительное влияние. В частности, к ним относятся продажи новых автомобилей по системе trade in. Сегодня большинство дилеров продают авто по этой схеме, причем количество таких сделок увеличилось с 10 % в 2017 году до 12 % в 2018-м. Правда, и в этом отношении до европейских стран и даже России нам очень далеко. Там доля сделок по системе trade in может достигать 50 % и даже 100 %.

Несмотря на развитость финансовых инструментов, мы все равно живем в стране, в которой деньги очень дороги! То, что в минувшем году они подешевели, было счастьем. Однако, поверьте, инструменты, которые предлагают автодилеры, стоят для них очень дорого. Чтобы клиент мог приобрести автомобиль, дилер, предоставляющий, например, рассрочку или низкий процент по кредиту в первые два года, вынужден делиться своей маржей с банками. Уже по истечении двух лет ставка взлетает до 15 % в белорусских рублях, и это совсем недешево, особенно в ситуации, когда рубль довольно устойчив. Это очень большой процент, и для европейских стран он был бы просто кошмаром.

Мы являемся заложниками экономического регулирования в стране. Если возникнут проблемы с кредитованием, то проблемы появятся и у всех автодилеров. Надеемся, что прежний уровень кредитования и его условия хотя бы сохранятся, чтобы белорус имел возможность приобрести новый автомобиль, ведь это в целом благо для народа, государства, бюджета и экологии.