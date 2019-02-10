«Это мое личное дело»: минчанин выбросил из окна кота 10.02.2019, 14:59

Скандальный случай произошел в Серебрянке.

9 февраля в группе «Потерянные и найденные животные» опубликовали пост про кота, которого выбросили из окна малоэтажки в Серебрянке. Происходящее заметили неравнодушные минчане и вызвали милицию, сообщает tut.by.

Фото: Группа «ВКонтакте» «Помощь коту (выбросили из окна, Серебрянка)»

Минчанин Юрий живет неподалеку от дома на Плеханова, 83, откуда выбросили кота. Сейчас он один из тех, кто следит за состоянием животного. По его словам, днем в субботу к нему обратилась соседка и рассказала, что из соседнего дома мужчина выбросил из окна четвертого этажа кота. Животное с разбитой мордой нашли рядом.

— Я подошел спустя пару минут, как его выбросили. Наш общий знакомый был свидетелем произошедшего. Мы вызвали милицию на хозяина кота.

По словам Юрия, хозяин — 60-летний мужчина, любит выпить. Милиционерам он объяснил, что произошедшее с котом «его личное дело».

— Он сказал, что так поступил, потому что кот орал и ходил на постель. В милиции сказали, что, возможно, в отношении него возбудят уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Фото: Группа «ВКонтакте» «Помощь коту (выбросили из окна, Серебрянка)»

После этого кота отвезли в ветлечебницу. Выяснилось, что при падении у него повредилось легкое, треснуло твердое небо. В диагнозе ветклиники указано «Шок 3 степени, пневмоторакс компенсированный. Возможно ушиб спинного мозга, рекомендован прием невролога после стабилизации по шоку, расщепление твердого неба».

Фото: Группа «ВКонтакте» «Помощь коту (выбросили из окна, Серебрянка)»

— Ему еще повезло, обычно при падении с такой высоты позвоночники ломают, лапы. Мы делали рентген — сказали, что кости целы. Но пока он не может ногой шевелить — какое-то защемление или разрыв. Сегодня кота повезли на прием к неврологу, ему уже получше, но у него, конечно, шок. Он будет еще минимум несколько дней отходить, — рассказывает Юрий.

Несколько неравнодушных к истории людей вместе с Юрием следят за состоянием кота, ищут финансовую помощь. Временную передержку с медуходом для кота нашли еще в день происшествия, но продолжают искать для него постоянных хозяев.