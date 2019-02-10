Михала Анемподистова посмертно наградили за «Колер Беларусi» 10.02.2019, 19:00

Михаил Анемподистов

Дизайнера наградили в персональной номинации «Мастерство».

Лучшим дизайнером на 58-м Национальном конкурсе «Искусство книги» назван Михал Анемподистов. «За идею, авторскую концепцию, текст и художественно-графическое оформление издания» дизайнер награжден в персональной номинации «Мастерство» за книгу «Колер Беларусi», пишет planetabelarus.by.

Церемония награждения состоялась 8 февраля во Дворце искусств, в рамках XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки.

К сожалению, Михала Анемподистова уже год как нет среди нас, его читателей и друзей. Но он успел увидеть признание своего труда – на выставках, лекциях, презентациях. Официальное профессиональное признание подтвердило несомненные достоинства книги.

«Колер Беларусi» (Мн., 2017. – 196 с., iл. Компьютерная верстка Елены Дашкевич) относится к междисциплинарным исследованиям. Ведь автор книги – не только дизайнер, но и знаток белоруской культуры, истории, этнографии. Философ, поэт, фотограф. Поэтому одна часть издания — визуальная — уверенно остается в статусе альбома, а другая — текстуальная — не менее цепко держит читателя в интеллектуальном тонусе, отсылая к этнокультуре и концептуальной составляющей дизайна. Подробнейшие подписи к иллюстрациям (177!) и список ссылок (184!) не оставляют никаких сомнений в научной щепетильности автора и ценности справочного аппарата книги.

Еще одно отличие «Колера Беларусi» — тот безупречный стиль, который свойственен творчеству Михала Анемподистова в тех же векторах его деятельности – визуальном и вербальном. С не меньшей тщательностью, чем графическим дизайном, он занимался поэзией, лекциями, фотографией.

Наконец, семь цветов, семь колераў, которые нельзя не знать и нельзя не полюбить в столь качественной авторской подаче: белый, черный, красный, синий, золотой, серый зеленый. Развернутые статьи и иллюстративный ряд. Все, что мы хотели знать о цвете, — от происхождения слов, архаичных определений до искусства, от народной культуры к архетипам, от ремесел до мифологии. От локального к родству и разногласиям соседей по всему миру.

Член Союза дизайнеров, член экспертной комиссии Елена Ждановская рассказывает, как оценивали «Колер Беларусi» специалисты:

— Многие члены комиссии сразу назвали и книгу, и Михала Анемподистова. «Колер Беларусi» — знаковое событие. И не только в книжном мире. Книга дает нам современное понимание исторического материала, осмысление наших традиций через цвет, объясняет психологию восприятия цвета белорусами. Этого больше нет ни у кого, что вначале мы узнаем, почему нам близок этот серенький, и тут же — почему мы такие, какие мы есть. Чувствуем и осознаем. Михал всегда был на острие этих граней, он сам создавал наш почерк — белорусского плаката, белорусского стиля. В этом смысле его не было с кем сравнивать, рядом с ним претендентов не было.

Из 158 изданий, поступивших на Национальный конкурс «Искусство книги», в результате рейтингового голосования в шорт-лист попали 68. Затем жюри под руководством ректора Академии искусств Михаила Борозны рассмотрело книги претендентов на высшие награды. В персональной номинации «Мастерство» награждаются лучший иллюстратор, лучший дизайнер и лучший фотохудожник книги.

Национальный конкурс «Искусство книги» проводится с 1960 года.