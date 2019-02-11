Япония обвинила Китай в провокации возле островов Сенкаку 11.02.2019, 8:34

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Фото с сайта Накануне.RU

Для отслеживания дальнейшей ситуации создан штаб кризисного реагирования.

Канцелярия японского премьер-министра создала кризисный штаб из-за того, что сторожевой корабль Китая вторгся в территориальные воды страны. Инцидент произошел в понедельник в районе спорных островов в Восточно-Китайском море, сообщает телеканал NHK (перевод – РБК).

По данным японских властей, четыре китайских сторожевых корабля приблизились к территориальным водам Японии, а один из них пересек границу в районе островов Сенкаку. В Китае эти острова называют Дяоюйдао и считают своими.

Штаб кризисного реагирования создан для отслеживания дальнейшей ситуации.

Необитаемый архипелаг Дяоюйдао, которые Пекин считает своими незаконно оккупированными территориями, перешел под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем, захваченным японскими войсками после победы в войне с императорским Китаем. После Второй мировой войны Дяоюйдао находились под американской оккупацией, затем США передали эти территории Японии. Токио после войны отказался от прав на Тайвань и, по логике Пекина, должен вернуть и острова Дяоюйдао, в районе которых были обнаружены месторождения природного газа.